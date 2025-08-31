白石角9歲男童房間暈倒 母親發現報警送院惜返魂乏術

網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！

Yahoo Style HK ・ 1 天前