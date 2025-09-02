白紋伊蚊誘蚊器指數維持10%以下 長沙灣最高9.6%

白紋伊蚊

衛生防護中心截至昨午5時，沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案，但防蚊滅蚊工作不容鬆懈。食環署昨公布，8月份第11批涵蓋11個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，當中兩個監察地區的第一階段誘蚊器指數及9個監察地區的分區誘蚊器指數，全部都在10%以下，其中長沙灣較高、達9.6%；何文田亦達7.3%。

為加強控蚊工作及降低基孔肯雅熱的傳播風險，食環署在社區64個監察地區放置誘蚊器，監察期為兩星期；每周收集誘蚊器一次，以檢視收回的誘蚊器內的黏膠板上是否有伊蚊成蚊，以計算各項誘蚊器指數和密度指數。食環署至今已公布本年8月共11批白紋伊蚊誘蚊器指數，涵蓋共64個監察地區。與7月的分區白紋伊蚊誘蚊器指數相比，有44個監察地區的指數下跌或保持不變，代表蚊患情況改善或維持低水平；另有15區的指數輕微上升，但指數低於10%。

