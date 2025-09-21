白色牛仔褲女生穿搭技巧！直筒寬牛仔褲穿搭Y2K風格、平底鞋及拖鞋的最好伙伴

▲ ELLE.com.hk

白色牛仔褲穿搭指南!白色牛仔褲配什麼上衣？白牛仔褲配什麼鞋？白色褲子搭配什麼顏色衣服？白色褲子會顯胖嗎？或者白色牛仔褲都是90年代老土的象徵，而來到近年Y2K風氣的盛行，令白色牛仔褲自然地回歸潮流，成為精緻、搶眼與時尚的牛仔褲顏色選擇。當然純白牛仔褲很容易於日常生活中染上污漬，但選擇合適剪裁與配搭，白色牛仔褲能令你遊走於Y2K風格、平底鞋及拖鞋這種隨性的穿搭中，成為造型增添亮點。

Christian Vierig via Gettyimages

白色褲子會顯胖嗎？

白色牛仔褲視版型而定，高腰直筒或微喇款能修飾身形，避免緊身款以免顯胖。搭配深色或垂墜感上衣可平衡視覺效果。

Edward Berthelot via Gettyimages

白色牛仔褲穿搭技巧-白色牛仔褲配什麼上衣？

白色牛仔褲清新百搭，建議搭配黑色或灰色緊身上衣，凸顯簡約時尚感；又或者選擇oversized襯衫，如淺藍色或米色，增添休閒氣息。秋季可選針織毛衣，柔和色調如奶茶色更顯溫暖。

白色牛仔褲穿搭- 白色上衣crop top造型

正如文首所言，白色牛仔褲是Y2K風格造型的重點元素之一，可以參考街拍達人，以特色純白crop top恤衫，配搭闊身白色牛仔褲與小手袋，隨性而時尚。

Photo: Getty Images

Edward Berthelot via Gettyimages

白色牛仔褲穿搭技巧- 白色褲子搭配什麼顏色衣服？

白色牛仔褲幾乎百搭，黑色、灰色、藍色等中性色安全又經典；粉色、鵝黃等淺色系增添柔美感；大地色系如卡其、駝色則顯高級質感。

白色牛仔褲穿搭--運動top加西裝外套造型

白色牛仔褲就有如白畫布一樣，可以輕鬆加入不同色彩，簡單穿上一個運動top與cap帽，外搭素色西裝外套，巧妙將正裝與運動風結合，構成當今的Y2K街頭時尚。

Photo: Getty Images

白色牛仔褲穿搭-白色破洞牛仔褲

除了日常的白色牛仔褲，想增添個性可以選擇白色破洞牛仔褲，同樣配搭露腰的背心bra，外搭西裝外套，鞋履可換上一對皮革涼鞋，展現不同穿搭層次。

Photo: Getty Images

白色牛仔褲穿搭-不規則剪裁上衣造型

不怕露手臂的朋友，可選擇類似照片中不規則剪裁的露肩上衣，配搭鬆身褲腳的白色牛仔褲與小白鞋，感覺輕鬆寫意。

Photo: Getty Images

Edward Berthelot via Gettyimages

白牛仔褲配什麼鞋？

白色牛仔褲適合多種鞋款，白色運動鞋打造乾淨俐落風格；黑色樂福鞋或踝靴增添優雅氣質；帆布鞋或涼鞋則適合輕鬆日常造型。

白色牛仔褲穿搭-學院風穿搭：V領毛衣造型

簡單的簡色牛仔褲也是學院風的重點元素，簡單的穿上一件粉色系V領毛衣，可以上班、外出穿著的學院風穿搭就是這般容易。

Photo: Getty Images

白色牛仔褲穿搭-復古穿搭：牛仔恤衫加喇叭牛仔褲

要呈要經典的美式復古造型，你要有一件牛仔恤衫與aviator太陽眼鏡，白色牛仔褲也要選擇喇叭款式。

Photo: Getty Images

白色牛仔褲穿搭--休閑穿搭：鬆身格紋恤衫

於日常的休閑造型，褲款要闊腳鬆身，而上衣則可穿上格紋的oversize恤衫，帶點boyish風格，手袋可用腋下包或手拿包，穿上運動鞋即可出門。

Photo: Getty Images

白色牛仔褲穿搭--休閑穿搭：鮮色恤衫

想更簡約的朋友，配搭一件鬆身的鮮色恤衫即可，而近期掀起的Barbie pink風格也可以混搭白色牛仔褲穿著。

Photo: Getty Images

白色牛仔褲穿搭--休閑穿搭：圖案上衣

開心的日子特別想要穿上顏色鮮艷的圖案服裝，挑選一件植物圖案與白色牛仔褲配搭，可加上一對statement earrings，更能展現開心心情。

Photo: Getty Images

白色牛仔褲穿搭--休閑穿搭：小背心

大熱天時最好穿得少布一點，對身材有自信的朋友，不妨只穿一件短身小背心，配搭合身白色牛仔褲就恰到好處。

Photo: Getty Images

白色牛仔褲穿搭--休閑穿搭：皮革拖鞋

Hermès的經典Oran拖鞋，也可跟白色牛仔褲配搭，但要留意牛仔褲的長度，最好帶點吊腳款，而照片中的流蘇設計則更有個性。

Photo: Getty Images

白色牛仔褲穿搭-街頭時裝穿搭：全白單色牛仔套裝

個性十足的你，可以以一身全白的牛仔套裝配搭搶眼的飾物與手袋作點綴，而牛仔外套最好帶點細節設計，令整體感覺更有層次感。

Photo: Getty Images

