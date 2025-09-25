白衣服放久變黃怎麼辦？使用1廚房神物就乾淨如新，加碼泛黃枕頭套處理妙招

氣候潮濕多雨，白色衣物容易出現惱人的泛黃問題，不少人會購買過碳酸鈉進行清潔，但一次就得買１大包，使用上並不便利。近日有網紅分享，原來家中廚房常見的「酵素洗碗精」就能發揮同樣功效，搭配簡單４個步驟，就能讓衣服回復潔白如新。

衣服變黃原因

網紅「魚漿夫婦」日前在臉書發文表示，許多人的衣服領口或袖口都曾出現黃漬，衣物泛黃主要來自皮脂和角質氧化後的殘留物，成分是蛋白質，只要將其分解就能徹底去除、輕鬆洗乾淨。而最聰明的方式，就是利用含有酵素成分的清潔用品進行處理。

衣服放久變黃怎麼辦

魚漿夫婦分享，想要解決泛黃衣服，家中常見的「含酵素洗碗精」就是最佳選擇，只要遵循以下４個簡單步驟，就能輕鬆解決衣物泛黃問題：

１、在桶裡倒入洗碗精與水，比例約１：４。

２、把泛黃的衣服放進去，針對黃漬處輕輕搓洗。

３、加入約60度的熱水，靜置１小時。

４、照常將衣服丟進洗衣機清洗脫水，就能乾淨如新。

水溫影響衣物清潔效果

魚漿夫婦特別提醒，清洗時水溫一定要控制在60度左右，溫度太低效果不佳，太高則會讓酵素失去活性，影響清潔效果。

枕頭套變黃怎麼處理

對於枕頭套上多年累積的頑固黃漬，魚漿夫婦建議可以先用中性洗劑清洗，再加入氧系漂白劑如過碳酸鈉，最後配合小蘇打粉一起加熱，就能讓布料煥然一新。不過使用時要注意保持通風，並控制水溫避免煮沸。

▲泛黃枕頭套利用過碳酸鈉、小蘇打粉清洗可煥然一新。（圖片來源：shutterstock達志影像）

魚漿夫婦

網址：https://www.facebook.com/share/1J1o7PrmUC/

