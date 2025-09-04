白露2025│想養生補腎養肺 亂食中藥補品越食越差 補腎丸/靈芝孢子係咪真有用？

二十四節氣的白露是秋季節氣，也是坊間所說補腎良機，不少人都會吃中藥補品，希望調理身體，以更好的體魄面對冬天，但是真的全部有用嗎？這次說請來徐澤昌中醫（Roy）解答一二！

疑問1.秋冬是進補的最佳選擇？

很多人說秋冬進補，但其實在中醫的角度，認為「虛則補之」，使用補法是針對身體的虛象而作出調補，可以在不同的季節使用，甚至在春夏都可以補，並非一定要等到秋冬才進補。「白露屬於秋天的節氣，此時天氣較為乾燥，養生方面應為：養陰潤燥。秋天燥氣當令，燥邪易使人皮膚乾燥、咽喉乾癢、唇乾爆裂等，此時則應要養陰潤燥為主。」Roy說。

二十四節氣的秋冬節氣天氣乾燥，皮膚容易痕癢爆拆。

疑問2.坊間的補腎丸真的有用嗎？

「很難介定坊間的補腎丸有沒有療效，因中醫講求辨証論治，即要找出疾病背後的病因病機，再作針對性治療才有效，一般巿民未必能掌握此項專業的技術。」Roy續說，「就像腰痛，很多人以為是腎虛導致，然後自行購買坊間的補腎藥物去服用，或根據產品上的症狀自行對號入座。其實在中醫的角度，腰痛的原因除了腎虛，還有很多其他的原因，如寒濕腰痛、或腰部扭挫傷所導致的腰痛，並非一味補腎就能改善問題。」

不同的補腎丸常見的藥材成份包括杜仲、巴戟、淫羊藿、杞子、菟絲子等，但中醫會把腎虛再細分為不同的類型，如腎陽虛、腎陰虛、腎氣虛等，如辨別不清楚或者一知半解的話，胡亂服用藥物可能會加重病情。

疑問3.靈芝孢子是仙丹？ 破壁率又是甚麼？

就算對中藥不了解，但總聽過被吹奏成靈丹妙藥的「靈芝孢子」，然而靈芝真的如此有效嗎？「靈芝在中醫的角度能補氣安神，止咳平喘，用於心神不寧、失眠心悸、肺虛咳喘等症狀。」Roy說。

因靈芝具有補益的作用，主要是針對虛弱的人士，對於本身體質已經壯實、或已有實証的人士則要小心服用。

電視常說的破壁率，其實是因為靈芝孢壁含有較多的纖維素及其他物質，使得孢壁堅硬，影響孢子內含物的釋放，人體不易吸收和利用其有效成份。「但在2008年的一篇報導指出，當時對靈芝孢子是否需要經破壁處理仍有爭論。」而且即使想購買靈芝孢子，其實也未必能購買到優質的靈芝孢子。

「在2008年消委會曾對當時巿面上的靈芝孢子產品作出檢測，發現當中不少的靈芝產品聲稱的「破壁率」均跟本身的宣傳有差距。不過以上的報導距今已經有12年，現時靈芝孢子破壁的情況也許已有進步，但消費者在購買前應多加思考，自己是否對此產品有真正了解跟需要。」Roy提醒。

靈芝的傳統中醫服用方法，一般是使用靈芝的乾燥子實體，每次用量為6至12克，可以煎湯、研末或浸酒服用。在中醫師的指導下，根據體質需服用靈芝，才能發揮最大的療效。

疑問4.早前中國流行吃的「阿膠」，有甚麼功效？

阿膠是一味常用的動物類中藥，為馬科動物驢的皮經熬煮濃縮而成的固體硬膠，能補血滋陰，潤肺，止血。臨床上在各科均可應用，如婦科崩漏、妊娠尿血，內科咳血、便血，肺陰虛燥咳，熱病傷陰，心煩失眠，陰虛風動等。「阿膠性質黏膩，有礙消化，如脾胃虛弱者慎用。」Roy說。

阿膠由驢皮製成，近年常出現在不同的電視劇中推崇為補血聖品。

疑問5.安宮牛黃丸是補品嗎？

「首先要說明，安宮牛黃丸不是補品！」Roy嚴正聲明，安宮牛黃丸主要是用於治療「邪熱內陷心包証」。即是當出現高熱煩躁，神昏譫語，中風昏迷（閉証）、小兒驚厥等屬邪熱內閉者，才適合服用。

安宮牛黃丸內含大苦大寒之藥物，如黃連、黃芩、梔子，整個方綜合來說是清熱解毒，開竅醒神之藥物。如身體強壯的人士在正常的情況下誤服，可能暫時都還「頂得順」，不會馬上出現不適症狀，但如長期誤用就有機會影響身體陰陽平衡，使身體出現問題。但平時體質虛弱、畏寒肢冷者服用，就會更容易出現不適。孕婦更是應慎用，因安宮牛黃丸內麝香，能活血通經，一般是孕婦禁用的。

一般長者體質較年輕人更為複雜，他們在正虛的基礎下，更易出現痰飲、瘀血等實邪，體質虛中夾實，實中夾虛，更不應胡亂服用中藥。除非在註冊中醫師的指導下服用，這樣才最安全有效。

冬蟲夏草般服用方法是煎服，每次使用5至15克。也可入丸、散等。可與其他食材如雞、鴨、豬肉等一同炖服，可以有補腎固本，補肺益衛的作用。

疑問6.冬蟲夏草有助補氣、改善呼吸系統功能的作用？

冬蟲夏草味甘，性溫。能補腎益肺，止血化痰。臨床上可用於治療陽萎遺精，腰酸膝痛；或久咳虛喘，勞嗽痰血等。但如有感冒風寒者不宜服用。

對於不熟悉的中藥丸，千萬別因廣告推銷而購買，正如安宮牛黃丸對某些人是補品，但對於孕婦卻是不能碰的藥丸。

疑問7.應如何決定購買哪一款中藥丸？比起藥丸，食療作用會更加好嗎？

最理想的方法是由註冊中醫師診斷，之後才去服用任何跟中藥相關的產品或藥物。因使用中藥的基本原則，是要在中醫理論指導下使用才會有效，但未經專業訓練的普羅大眾未必能掌握這種專業的診斷技巧，往往就只是根據「症狀」去「對號入座」地選擇服用中藥或產品，此舉大錯特錯。

中醫學認為「症狀」只是外在的表徵，背後形成的機理和原因卻可以十分複雜，如眩暈可以是虛証（如氣虛、血虛）導致，也可以是肝火導致，很多人一見有眩暈或頭痛，就煲川芎白芷天麻魚頭湯，如因肝火引起的頭痛，飲用後不但不會減輕，反而可能會更加嚴重。

疑問8.在二十四節氣中的白露應多吃甚麼食物跟湯水？

二十四節氣的白露應潤肺養陰，可多吃梨、銀耳、玉竹、麥冬、百合等。湯水方面可以煲蘋果雪梨雪耳南北杏湯等等。

無論是煲湯還是直接享用，梨子都有生津解渴的作用，白露以後的節氣也可多吃。

Roy除了是中醫，更是健身教練，他有不少養生補身心得。

