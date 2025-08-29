小白鞋發黃、髒污怎麼清潔？日本超熱賣「洗白鞋神器TOP6」大公開

（圖／品牌提供）

日本品牌特別針對白鞋清潔研發了各式 「潔鞋神器」，從免水洗的泡沫慕斯、隨身清潔濕巾，到能修復泛黃的專業洗劑，不管是日常保養還是深層清潔，都能輕鬆搞定。今天就來看看 2025年台隆上半年默默熱賣的洗鞋小物都有哪些吧？

洗白鞋小物推薦：Whiteplus極白潔鞋慕斯

月銷量達上千瓶的Whiteplus極白潔鞋慕斯，清潔白鞋無需用水！特殊按壓瓶口，擠出少量細緻泡沫就可以輕鬆帶走鞋面髒污。綿密的泡沫慕斯，溫柔潔鞋不會損傷鞋面，無異味，定期清潔重現鞋面光澤。

Whiteplus 極白潔鞋慕斯 120ml／380元（圖／品牌提供）

洗白鞋小物推薦：防御工事 白鞋特工泛黃修復救星

便利的海綿刷頭設計，提供較大面積的泛黃修復補色。適用運動休閒鞋款常用的橡膠、合成皮、帆布面修護。富延展性塗料，3~5分鐘輕鬆還原亮白。

防御工事 白鞋特工泛黃修復救星／360元（圖／品牌提供）

洗白鞋小物推薦：小白鞋清潔濕紙巾

專為小白鞋研發設計的隨身用清潔濕紙巾，每組三小包，獨立包中每包10枚入。著用白鞋遇到雨後，特別需要清潔濕巾，隨時去除污垢、灰塵和深色污漬，泥濘久置容易殘留變色。

小白鞋清潔濕紙巾 10枚三入組 特價／176元（圖／品牌提供）

洗白鞋小物推薦：極白Whiteplus潔鞋瞬效刷

特製的軟性鋼絲專業用清潔刷毛，18公分男女適用人體工學手握把柄尺寸。搭配潔鞋慕斯使用，可輕鬆清潔鞋面細縫及表面凹槽，無死角去除鞋款污漬。

極白Whiteplus潔鞋瞬效刷／160元（圖／品牌提供）

洗白鞋小物推薦：日本ST雞仔牌 免水洗潔鞋慕絲

添加紫外線吸收劑成分，防止因日曬造成的鞋面褪色問題。中性洗劑呵護肌膚，清新舒適的陽光蘋果香氣。每瓶潔鞋慕斯可清潔約20次鞋款，附贈超纖維布可快速吸收髒污。

日本ST雞仔牌 免水洗潔鞋慕絲／360元（圖／品牌提供）

洗白鞋小物推薦：ST洗白鞋劑

每瓶可使用約30次的清潔次數，散發清新蘋果氣味的專業洗白鞋劑。有效分解頑固的污漬和久穿產生的難聞異味，專為陰涼乾燥設計的配方，適用於室內晾乾，亮澤效果極佳。

ST洗白鞋劑 240ml／165元（圖／品牌提供）

