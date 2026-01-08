天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
長白髮千萬別拔！1原因下場超慘，中醫親授「4大穴道＋飲食」逆轉有感
發現長白髮，第一反應是不是「先拔再說」？先等等！其實白髮不只是老化，還和壓力、作息、營養甚至腎氣有關。亂拔不但沒解決問題，還可能讓毛囊受傷。與其硬拔，不如從吃對食物、按對穴道下手，用更科學、也更溫和的方法，幫頭髮慢慢找回原本的顏色。
長白髮為什麼不要亂拔？
從皮膚科與中醫觀點來看，白髮是毛囊內黑色素細胞功能下降的結果，把頭髮拔掉，並不會讓新長出來的頭髮變黑，反而可能造成毛囊發炎、受損，甚至長不回來。中醫也認為「髮為血之餘」，頻繁拔髮等於反覆刺激氣血循環，長期下來，白髮只會越冒越多。真正該做的，是找出身體失衡的原因，而不是頭痛醫頭。
長白髮飲食攻略：養腎食物
中醫常說「腎其華在髮」，想改善白髮，飲食第一步就是顧腎。營養師建議，可多補充含鐵、鋅、銅與優質蛋白質的食物，像是黑豆、黑芝麻、海帶、牡蠣與雞蛋，這些都是黑色素生成的重要原料。日常飲食記得少精緻糖、多原型食物，讓身體有穩定的營養來源，黑髮才有機會慢慢回來。
長白髮飲食攻略：穩定氣血食物
除了養腎，氣血是否充足也很關鍵。若常熬夜、壓力大，氣血不足，白髮就容易提早報到。可以適量攝取紅棗、枸杞、菠菜、紅肉或深綠色蔬菜，幫助造血與循環。專家也提醒，別只迷信單一「黑色食物」，均衡飲食才是關鍵。吃得太偏、太補，反而可能讓身體負擔加重，效果適得其反。
長白髮穴道按摩：百會穴、太溪穴「日常養護」
想更進一步，穴道按摩是很多中醫師推薦的輔助方式。像是「百會穴」位在頭頂正中央，與頭皮循環密切相關，每天用指腹按壓1–2分鐘，有助促進頭皮血流。「太溪穴」則是養腎重點穴位，位於腳踝內側，早晚各按1次，可作為日常保養的一部分，搭配飲食效果更穩定。
長白髮穴道按摩：肝俞穴、腎俞穴「舒緩壓力」
壓力型白髮的人，更要顧好自律神經。「肝俞穴」與「腎俞穴」位在背部脊椎兩側，洗澡後或睡前輕按，能幫助放鬆、改善氣血循環。專家建議，按摩時搭配深呼吸，效果會更好。記住，穴道不是按越痛越有效，而是規律、溫和最重要，長期累積，身體才會慢慢給你回饋。
封面&內文圖片來源:Shutterstock
