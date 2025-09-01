CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
白鳥優菜的清純笑容藏玄機！仙貝女孩如何席捲偶像圈？
白鳥優菜的清純笑容藏玄機！仙貝女孩如何席捲偶像圈？
陽光女孩的寫真初登場
白鳥優菜，聽到這名字是不是有種想馬上認識她的衝動？1995年11月13日出生的她，是「ワンチャンアリーナ」偶像團體的紅色擔當，也是寫真圈的超新星！🌟
她的Instagram（@unachan1113）有快一萬粉絲，X（@shiratoriyuuna）更是衝到2.42萬追隨者，粉絲直喊：「優菜的笑容也太會讓人心動了吧！」
從劇團到螢幕的活力四射
白鳥優菜可不只是個寫真偶像！她還是劇團「爆走おとな小学生」的成員，2019年11月以「ワンチャンアリーナ」成員重啟偶像夢，
紅色擔當的她活力滿點，團體水藍色更是襯得她清新脫俗！😎
她在2020年的劇團演出《おと小第一回通信授業｢パニッシュメントクレイン｣》飾演神祕女ストーカー，演技有模有樣，粉絲驚呼：「優菜連演戲都這麼有戲！」
社群互動的暖心魔法
白鳥優菜的粉絲團越來越強大，靠的就是她超暖的社群互動！她在X上愛跟粉絲聊天，還常分享生活小趣事，比如吃到超好吃的仙貝，或拍攝時不小心笑場的糗事！😆
她的Instagram滿是泳裝寫真和時尚隨拍，清純中帶點小性感，每次PO照都讓粉絲心跳加速！網友留言：「優菜的每張照片都像初戀的感覺！」
寫真偶像的未來新星
白鳥優菜雖然還沒像橋本梨菜這樣成為寫真圈頂流，但她的元氣魅力已經讓人無法忽視！
她在「ワンチャンアリーナ」的演出和寫真拍攝，完美展現甜美與活力的雙重魔法！
她的社群照片從海邊泳裝到街頭隨拍，每一張都像青春電影的畫面！🔥 粉絲在X上喊：「優菜的新寫真快出吧，我的錢包已經準備好！」
Japhub小編有話說
白鳥優菜這位元氣滿滿的甜心，簡直是寫真圈的「陽光小電燈」！從「ワンチャンアリーナ」的活潑紅色擔當到寫真偶像，她用清純笑容和暖心互動俘獲無數粉絲！
她的仙貝癡魂、動畫迷日常，還有那句超有哲理的「茶能化解當日之難」，都讓她像個超可愛的鄰家女孩。粉絲在Instagram大喊：「優菜的寫真就是我的心動瞬間！」😍
她的未來作品和活動肯定會再掀熱浪，小編已經準備好追她的新動態！快去她的Instagram（@unachan1113）和X（@shiratoriyuuna）點讚，跟這位元氣甜心一起嗨翻2025吧！
