白鹿、文佳煐、Karina三美搶鏡米蘭時裝周！S.COUPS壓軸走秀、梅莉史翠普現身上演《穿著Prada的惡魔》

米蘭時裝周是「星光爆擊現場」！各大品牌輪番出招，秀場如戰場，從韓流女神文佳煐、Karina、中國流量小花白鹿，到男神代表S.COUPS、大衛貝克漢，甚至連影后梅莉·史翠普都現身力挺，話題熱度直接飆到最高～
女神文佳煐、《穿著Prada的惡魔》都來了！Dolce&Gabbana春夏上演最辣「睡衣狂熱」
Dolce&Gabbana 2026 春夏女裝系列不只是時裝秀，更掀起一場性感睡衣派對——性感、華麗、帶點叛逆。韓國女神文佳煐以一身黑色蕾絲內衣搭配豹紋大衣火辣登場，全場攝影師的快門聲根本沒停過，超炸紅毯。
還有神級彩蛋？《穿著Prada的惡魔》夢幻組合梅莉史翠普（Meryl Streep）與史丹利圖奇（Stanley Tucci）現身！一位穿上漆皮風衣霸氣坐鎮，一位以灰色西裝優雅撐場，讓整場大秀進入時尚宇宙交叉時刻，根本直接上演Runway版的Miranda Priestly吧！
Karina現身PRADA 2026 春夏系列女裝秀、氣場全開
在PRADA 2026 春夏女裝秀上，aespa 隊長Karina現身就搶走所有鎂光燈！一襲黑色天鵝絨外套現身，以冷調灰色長褲與尖頭高跟鞋俐落收尾，完美演繹極簡高級感。她直接示範“quiet luxury”風格，整體配色低調克制，卻藏不住那股時髦氣場～
白鹿現身EMPORIO ARMANI春夏大秀，一秒變身義式優雅風
EMPORIO ARMANI 2026 春夏系列是一場美學的回歸，輕盈修長的輪廓、中性色調，以及剛柔並濟的持續對話。而穿著黑色異材質拼接平口洋裝現身的白鹿，無疑是完美注腳。
她一身 All Black 造型，搭配長手套 + 深灰絲襪 + 瑪莉珍鞋，帶點復古情懷卻毫不過時，黑色的剛柔交錯在不同面料中展開，低調中藏著高級感。而那雙手套與絲襪的搭配，極有心機、不浮誇卻精緻！
BOSS2026春夏大秀氣場全開！S.COUPS 壓軸登場帥到屏息三秒
BOSS 2026 春夏系列大秀不只高級又極簡，連壓軸人物都暗藏殺招—沒錯，全球人氣K-pop巨星、時尚圈新寵 S.COUPS，一身BOSS西裝現身伸展台，現場攝影快門聲直接變連發模式。
更讓全場暴動的是，品牌代言人「傳奇 Beckham」大衛貝克漢也現身坐鎮，與 S.COUPS 同框合照畫面一出，時尚迷與粉絲雙重暴動。兩代男神同台，帥得毫無死角，時尚歷史直接寫進新一頁。
而S.COUPS走秀每一步都踩在BOSS所傳遞的核心精神上:自信、優雅、剛柔並濟的現代男子力。氣勢壓軸卻不搶戲，反而成就一場風格與明星光芒完美交融的高級時尚秀。
