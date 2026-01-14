跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
百佳優惠2026｜百佳新春推「馬上贏佳賞」！抽總值超$180萬巨獎 登記必中高達9折優惠
百佳新春獎賞詳情出爐！只要消費滿$50就有機會贏得獎賞，即看內文：
農曆新年氣氛越來越濃！百佳超市為各位「佳坊」帶來震撼全港的新春驚喜 。屈臣氏集團旗下的百佳超級市場宣佈，由即日起2月26日期間，舉行「馬上贏佳賞！」重磅活動，準備了總值超過$180萬的瘋狂獎品，為馬年打響頭炮 。這次活動最吸引人之處，莫過於只要單一消費滿$50即可登記參加，門檻極低卻有機會贏走價值高達$269,000的OMODA JAECOO 6電動車！
累積消費積分鬥高分！
這次活動採用「累積消費積分」制度，對於經常在百佳掃貨的易賞錢會員來說是天大喜訊。由即日起2月26日期間，只要在全線百佳門市或PNS網購單一消費滿$50，並於2026年3月5日前登入至網站登記，每一蚊港幣即可換取1分 。除了話題性極高的電動車大獎，二獎更送出兩份價值$40,000的Hutchgo旅遊禮券，讓你新一年起程環遊世界；甚至連最新款的iPhone 17 Pro Max 512GB（宇宙橙色）也在獎名單之內，名額共30位，各位「積分大師」是時候出手了！
如何快速賺取額外100積分？
想在消費積分累積榜上脫穎而出，單靠普通消費未必夠，大家可以利用「指定品牌」加乘更快賺到更高積分！百佳每週都會推出指定品牌產品，只要在購買時包含這些品牌，每次登記即可額外獲得100消費積分 。以首週（1月9日至15日）為例，包括潔霸、Asahi、滴露、金鳳香米、維他奶及出前一丁等超過20個常見品牌，隨便買幾樣生活必需品，賺積分就快人一步！其後幾個禮拜的指定品牌，可以密切留意百佳Facebook專頁了解更多詳情。
人人有獎永不落空 即抽即中指定9折券
如果擔心自己搶不到消費榜首，這次活動依然有驚喜給大家。百佳同步推出「人人有獎即抽必中」機制，只要登記，就能隨機獲得指定品牌優惠券，折扣更高達9折。包括了大家最愛的獅球嘜（買滿$100減$8）、嘉頓（買滿$50減$5）、太古可口可樂（買滿$80減$6）以及灣仔碼頭（買滿$60減$6）等，讓你邊買邊慳，精明消費者絕不能錯過！
獅球嘜（買滿$100減$8）｜SHOP NOW
嘉頓（買滿$50減$5）｜SHOP NOW
太古可口可樂（買滿$80減$6）｜SHOP NOW
灣仔碼頭（買滿$60減$6）｜SHOP NOW
維達（滿$80即減$6）｜SHOP NOW
健達（滿$50即減$5）｜SHOP NOW
