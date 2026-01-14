Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

百佳優惠2026｜百佳新春推「馬上贏佳賞」！抽總值超$180萬巨獎 登記必中高達9折優惠

農曆新年氣氛越來越濃！百佳超市為各位「佳坊」帶來震撼全港的新春驚喜 。屈臣氏集團旗下的百佳超級市場宣佈，由即日起2月26日期間，舉行「馬上贏佳賞！」重磅活動，準備了總值超過$180萬的瘋狂獎品，為馬年打響頭炮 。這次活動最吸引人之處，莫過於只要單一消費滿$50即可登記參加，門檻極低卻有機會贏走價值高達$269,000的OMODA JAECOO 6電動車！

按此進入PNS網店賺取積分

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

累積消費積分鬥高分！

這次活動採用「累積消費積分」制度，對於經常在百佳掃貨的易賞錢會員來說是天大喜訊。由即日起2月26日期間，只要在全線百佳門市或PNS網購單一消費滿$50，並於2026年3月5日前登入至網站登記，每一蚊港幣即可換取1分 。除了話題性極高的電動車大獎，二獎更送出兩份價值$40,000的Hutchgo旅遊禮券，讓你新一年起程環遊世界；甚至連最新款的iPhone 17 Pro Max 512GB（宇宙橙色）也在獎名單之內，名額共30位，各位「積分大師」是時候出手了！

大獎是價值$269,000的OMODA JAECOO 6電動車

百佳新春推「馬上贏佳賞」

如何快速賺取額外100積分？

想在消費積分累積榜上脫穎而出，單靠普通消費未必夠，大家可以利用「指定品牌」加乘更快賺到更高積分！百佳每週都會推出指定品牌產品，只要在購買時包含這些品牌，每次登記即可額外獲得100消費積分 。以首週（1月9日至15日）為例，包括潔霸、Asahi、滴露、金鳳香米、維他奶及出前一丁等超過20個常見品牌，隨便買幾樣生活必需品，賺積分就快人一步！其後幾個禮拜的指定品牌，可以密切留意百佳Facebook專頁了解更多詳情。

按此查看更多本週指定品牌

首週購買指定品牌即可賺取額外100積分

人人有獎永不落空 即抽即中指定9折券

如果擔心自己搶不到消費榜首，這次活動依然有驚喜給大家。百佳同步推出「人人有獎即抽必中」機制，只要登記，就能隨機獲得指定品牌優惠券，折扣更高達9折。包括了大家最愛的獅球嘜（買滿$100減$8）、嘉頓（買滿$50減$5）、太古可口可樂（買滿$80減$6）以及灣仔碼頭（買滿$60減$6）等，讓你邊買邊慳，精明消費者絕不能錯過！

人人有獎即抽必中

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？