百佳優惠2026｜辦年貨必睇！百佳一連3天全場88折 藍莓/金奇異果/糧油雜貨抵到笑

眼見農曆新年腳步近了，各位精明的主婦同屋企大廚係時候要「出動」！百佳超級市場由即日起（1月16日 星期五）起，一連三日推出全城矚目的「新年佳搶」優惠。只要你是易賞錢會員，於全線門市消費滿$168，憑App內的電子優惠券即可享全單88折，而且折扣更是無上限，買得越多慳得越多，絕對是年前最後衝刺入貨的最佳時機！
如果你平日工作繁忙，不想在門市大排長龍，PNS網購同步推出了極具吸引力的「3日驚喜優惠」。網購平台有低至88折優惠，買滿$1,200輸入【GIFT88】即享88折，買滿$800輸入【GIFT92】則有92折。此外，VIP會員，在指定會員日1月18日買滿$800也能直接享有92折，完全是為了想安坐家中輕鬆辦年貨的朋友而設！
糧油雜貨入貨最佳時機！
今次的優惠清單涵蓋了大家每日必備的糧油雜貨，首推盒裝藍莓125克，三盒折後平均每盒只需$8.51，酸甜滋味最適合過年時招呼親友作健康零食；而維達金鑽系列12卷裝衛生紙，兩條折後每條平均只需$22，還要額外加送維達迷你紙手巾，這類消耗品絕對要趁低價大量囤貨。如果是為了團年飯做準備，金鳳牌純正泰國香米5公斤裝折後每包僅$74.8，搭配特價的灣仔碼頭水餃或出前一丁，讓你的新年糧倉塞得滿滿。
這次「新年佳搶」優惠只限三天（1/16-1/18），無論是想親身到門市感受賀年氣氛，還是想透過網購一鍵送到屋企，記得先下載好易賞錢App並領取優惠券。這種折扣力度通常一轉眼就會被掃空，特別是熱門的日韓零食及泰國香米，建議大家今天就先將心水貨品加入網購購物車，等16號零時準時結帳！
