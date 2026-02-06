Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

百佳優惠2026｜辦年貨最後召集！百佳2.7會員日全單88折驚喜回歸、佳蛋仔快閃見面會大派開運貼紙

農曆新年進入倒數階段，各位佳坊的年貨清單備齊了嗎？繼上月優惠反應熱烈後，百佳超級市場宣佈在 2026 年2月7日（星期六）再度舉辦「新春會員日」，帶來全單88折的重磅驚喜 。這次優惠不設折扣上限，方便大家大手入貨糖果禮盒、優質食米或是清潔用品。此外，百佳明星「佳蛋仔」、「百便星」將會在新界兩間指定門市舉行粉絲見面會，想知道詳情就要繼續看下去啦！

門市網購折扣無上限！

這場限時一天的購物狂歡涵蓋了全線香港百佳門市，也有「總有一間在左近」的FUSION、TASTE、FOOD PARC及GREAT等。易賞錢會員只要消費滿$168即可享受88折，最貼心的是當日無須使用優惠券，且每位會員可以無限次享受折扣，方便大家隨時補貨 。若不想在超市擠擁，PNS網購同樣準備了絕密優惠！只需在當天在網店消費滿$1,200並輸入優惠碼【CNYBUY88】，同樣能以88折入手心頭好；即使消費滿$800亦有92折，也需要輸入優惠碼【CNYBUY92】，讓你在家輕點屏幕，年貨便直送府上 。

百佳2.7會員日全單88折

網店限定優惠碼

超抵買糧油美食推介

拜年首選的Ferrero臻品朱古力及甜點禮盒（24粒裝），折後僅需$78.32，無論送禮或者擺在家中作為賀年禮盒都大方得體 。家家戶戶必備的金鳳牌純正泰國香米（8公斤裝），88折後只需 $112.64，價格也非常吸引 。而日常消耗品，就不能不說到維他奶鈣思寶高蛋白質豆奶（250毫升 x 6包裝）平均每排折後只要$21.12；而唯潔雅金裝至尊3層衛生紙（10卷裝）兩條折後平均每條只需$24.2，趁這天大手買入最為划算。

金鳳牌純正泰國香米（8公斤裝） 88折後只需 $112.64

唯潔雅金裝至尊3層衛生紙（10卷裝）兩條折後平均每條只需$24.2

Ferrero臻品朱古力及甜點禮盒（24粒裝） 折後僅需$78.32

維他奶鈣思寶高蛋白質豆奶（250毫升 x 6包裝）平均每排折後只要$21.12

同場加映 佳蛋仔快閃屯門、天水圍派新年禮物

百佳的人氣吉祥物「佳蛋仔」與「百便星」將於2月7日快閃出沒新界！他們會先在下午1時至3時現身屯門市廣場TASTE x FRESH，隨後在傍晚5時至7時移師天水圍+WOO百佳超市 。大家只要現場讚好或追蹤百佳官方社交平台，就能免費獲得限量的「馬年開運御守貼紙」，為新年取個好意頭！

佳蛋仔快閃屯門、天水圍

