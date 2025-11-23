Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】佳抵買本周精選優惠 維他奶/純豆漿/VitaOat 燕麥買滿$70 送維他奶造型毛毯（即日起至27/11）

百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有新西蘭牛油果$23.5/4個、Dodoni/ Mevgal 希臘乳酪 $40/2杯；全線常溫維他奶/純豆漿/VitaOat 燕麥買滿$70，送維他奶造型毛毯任選1件(價值$69)！

日期：即日起至2025/11/27

地點：百佳分店及網店

