44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
【百佳】佳抵買本周精選優惠 維他奶/純豆漿/VitaOat 燕麥買滿$70 送維他奶造型毛毯（即日起至27/11）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有新西蘭牛油果$23.5/4個、Dodoni/ Mevgal 希臘乳酪 $40/2杯；全線常溫維他奶/純豆漿/VitaOat 燕麥買滿$70，送維他奶造型毛毯任選1件(價值$69)！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/27
地點：百佳分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【759阿信屋】今期熱選（23/11-27/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，樂天韓版地捫蘋果汁/橙汁/芒果汁飲料4包裝$22.9/2件、東洋水產碗裝炒麵系列 $21.9/2件、Yokoo 0糖質蒟蒻麵 $13.9/2件、麥斯威爾韓版三合一咖啡$33.9/2件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【惠康】係癲價 澳洲/紐西蘭牛油果 $22.5/4個（即日起至27/11）
惠康集合各款新鮮同優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、南非筒裝高甜珍寶藍桑子、韓國富有柿、蘇格蘭牛仔骨、美國尊遜香腸、金鳳泰國頂級香米、出前一丁即食麵、淘大急凍點心、益力多活性乳酸菌飲品、嘉頓餅乾、可口可樂汽水、朝日4罐大罐裝啤酒、刀嘜純正花生油、鈣思寶豆奶同埋維達4D立體壓花4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
【永安百貨】$11激筍換購優惠（即日起至04/12）
即日起至2025年12月4日，永安百貨進行十一月購物賞，Wing On Rewards會員凡購物滿指定金額，尊享高達8倍Wing On Rewards積分！同時，凡於指定部門即日累積購物淨額滿$300或以上，即可以$11換購指定貨品，仲有指定貨品尊享買1送1，以及精選運動用品低至6折！而於男女戶外服飾部即日單壹購買指定貨品(專櫃及寄銷貨品除外)淨額每滿$600，更可以半價換購指定貨品乙件！YAHOO著數 ・ 1 天前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【譚仔三哥米線】三哥全新常餐 嘟八達通買一送一（21/11-04/12）
譚仔三哥推出全新常餐激抵堂食優惠，由即日起至12月4日，只要用八達通付款購買常餐，即可享買一送一，平均每人十幾蚊就食到個 full set！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）
仲有一個月就到聖誕節，Aeon舉行聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮，$39.9起即可入手超值禮物，精選貨品低至 $8.9，部份商品更低至半價發售！YAHOO著數 ・ 3 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品正趁著 Black Friday 大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【一芳台灣水果茶】指定大杯裝飲品買一送一（24/11-26/11）
一芳觀塘Two Harbour Square分店重新開業啦！為慶祝重開，一芳全線分店準備了超抵優惠，於11月24日至26日期間，凡正價購買指定六款大杯裝飲品，即可享買一送一！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【萬寧】今日出位價（只限22/11）
萬寧今日出位價AHC醫美眼部逆齡套裝、醫美逆齡活膚面霜、醫美逆齡活膚全面眼霜、醫美逆齡活膚精華低至$179/件；含抗老4型胜肽撫平全面乾燥細紋；100%仿人體膠原蛋白，提升肌膚彈性，有效緊實肌膚。YAHOO著數 ・ 1 天前
【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）
蘇寧葵芳門店舉行「超值熱銷限時優惠」，今次多款精選家電低至42折！其中包括多款LG及Hisense熱賣電視、LG洗衣機同Panasonic/TOSHIBA/German Pool廚房家電等你嚟揀，每款限量發售，售完即止！YAHOO著數 ・ 23 小時前
Black Friday優惠2025｜美麗華酒店璀璨節慶自助餐買一送一！人均低至$293食帝皇蟹肉伴蕃茄、碧綠蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌、干邑牛油香蒜扒海蝦
聖誕臨近，位於尖沙咀的美麗華酒店推出自助餐買一送一優惠，人均低至$293起，食客即可任食龍蝦鉗、紐西蘭半殼青口、火炙和牛伴蟹籽壽司等美食，配搭多款熱葷如干邑牛油香蒜扒海蝦、碧綠蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌等，還有聖誕經典如燒火雞配燴栗子等，極有誠意！一眾海鮮控、節慶美食愛好者不能錯過！11月17日中午十二點在KKday快閃搶，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
全球最大「梵高比卡超」卡牆出現 陳智思：買賣藏卡配套健全成香港獨有優勢
全港最大型收藏卡盛事《Grade10 Festival》今日在灣仔揭幕，為期2天的展覽預計將吸引超過23,000人次入場。現場砌出全球首次亮相的「梵高比卡超」藏卡牆，由超過400張「灰色氈帽比卡超」PSA 10卡牌組成，總值接近500萬港元，全場共有逾120間海內外參展商。身兼西九文化區主席兼團結香港基金主席的陳智思形am730 ・ 21 小時前
Black Friday優惠2025｜太子酒店SAVVY自助餐買1送1再88折！人均$174起任食波士頓龍蝦/帝王蟹/鐵板鴨肝
太子酒店SAVVY極尚海陸自助餐帶來買一送一，輸入優惠碼【SAVVY88】再88折震撼優惠！無論想享受晚市燒烤自助餐的豪華海陸陣容，還是週末早午餐的悠閒異國風味，由帝王蟹、鐵板鴨肝，到烤焗黑豚肉，再來一系列泰式甜品，能以超抵價錢食到，即睇兩大精選時段優惠，鎖定屬於海鮮控與燒烤愛好者的嘗味好機會！提提大家，優惠在11月18日中午12點於KKday準時開搶，感興趣就mark定時間啦！Yahoo Food ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Willen II 近 7 折，歷史新低 HK$700 型格小喇叭直送香港
Marshall 旗下的 Willen II 小喇叭在 Amazon 上刷新歷史低價！目前這款產品正在以 US$90 的售價促銷，換算後約為 HK$700，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾與另一確診家人到訪深圳
【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，新增個案涉及一名66歲男子，與周五公布的60歲女患者來自同一個家庭，兩人在本月中一同到過深圳。男患者周四起出現關節痛，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排在仁濟醫院接受治療，目前情況穩定，中心會向廣東省衞生當局通報個案。本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，當中有4宗屬本地個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
馮允謙JayFung演唱會2026丨11.24公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
JayFung馮允謙將於明年1月17-18日於西九文化區首次舉行個人戶外演唱會《BLUE MOON WANDERLUST》，場內更設有特色小食攤位，讓觀眾chill觀賞演出和享受美食。演唱會優先訂票已火速售罄，門票將於11月24日於快達票公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前