【百佳】佳搶價今期必買 牛油果 $23.5/4個（即日起至14/12、18/12）

推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️‍♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。

東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前