宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【百佳】佳抵買本周精選優惠 買4支舒適達牙膏送$205.7贈品（即日起至11/12）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有秘魯藍莓125克 $31.8/3盒、珍寶澳洲車厘子每磅$56、嘉頓香蔥薄餅200克加$1多1件、買4支舒適達牙膏送$205.7贈品！
同時，買任何產品即可加$6 換1支 道地桂圓紅棗薑飲/紅豆薏米水飲500毫升(價值$9)及加$42 換1支獅球嘜純正芥花籽油2公升裝 (價值$67)！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/12/11
地點：百佳分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【惠康】買佳能/高樂氏產品滿$138 即送總值$82禮品（即日起至11/12）
今期惠康有豐富禮品優惠，買佳能/高樂氏產品滿$138，即送總值$82禮品；買1套李錦記舊裝特級蠔油優惠裝，即送總值$58禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚，即送總值$55禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定高露潔牙膏6支 送$247禮品（即日起至09/12）
由即日起至12月9日，去屈臣氏門市或網店買4支高露潔Total全效專業牙齦護理系列牙膏(95g/115g)，即送總值超過$201禮遇！YAHOO著數 ・ 21 小時前
百佳買2件李錦記XO醬送總值$121.9禮品、三哥全新常餐八達通買1送1｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 天前
Net-A-Porter波鞋大減價低至4折！New Balance最平$400入手小白鞋、Loafers ASICS人氣GEL-KAYANO 14低至$$621
年尾掃貨開始！英國網購平台Net-A-Porter推出波鞋低至4折優惠，不少大家熟悉的品牌都有出現在網站上，例如New balance、Asics、Hoka等，折後價格超值得搶購！例如New balance超有人氣的運動感Loafers，熱門程度是剛推出的時候一「鞋」難求，不少粉絲加價都要買到，現在竟然8折即可入手，碼數也有不少選擇。還有很多其他品牌的熱門波鞋款式選擇，低至4折、最平$400起的超大優惠，大家感興趣就快去買吧！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選人氣健康產品，通通可以自由配搭買2送1，包括保濕面膜、護髮用品、沐浴乳及健康產品等！精選產品包括NEUTROGENA深層保濕面膜15片裝3件平均折實價 $80/件、QUALITY 1ST 激光速效系列面膜7片裝3件平均折實價 $38/件、HEAD & SHOULDERS去屑洗髮露 絲滑柔順 680克3件平均折實價 $57/件、ON THE BODY香水沐浴露3件平均折實價 $42.6/件、HOLLAND & BARRETT護肝乳薊草100毫克60粒3件平均折實價 $98.7/件、HEALTHERIES安神助眠草本配方 (60粒裝)3件平均折實價$179.4/件、樂信化痰素600mg 10片裝3件平均折實價 $46.6/件、健之堂舒壓好眠艾草足浴液 6包 / 石墨烯艾草暖宮經痛貼 7片裝3件平均折實價 $66.6/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
Lemaire狂減低至半價！抵買產品不止牛角包 最平$1XXX買到小白鞋、極簡「錐形褲」
來到超適合穿Lemaire的季節！有在關注「牛角包」的各位，相信大家都超愛Lemaire的配色與設計，無論何時都不會過時。最近，Mytheresa有開放sale專區，Lemaire不僅「牛角包」有低至7折優惠，連超人氣針織裙、「錐形褲」都有低至半價即可買到，最平$1,640就可以買到亞麻帆布製的小白鞋，趁現在有碼數，大家快快入手，在這個冬日做個精緻的時尚達人吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【惠康】網購店取限時全單88折、雙12至激抵優惠（05/12-01/01）
惠康及Market Place網店於12月5日至2026年1月1日推出獨家優惠，選用網購店取購物即享全單88折，顧客只需於指定頁面領取電子優惠券即可享有優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
聖誕禮籃2025｜12款品味聖誕禮籃禮盒推介 酒店早鳥優惠/免運/迪士尼禮籃
聖誕節又到，除了預訂聖誕大餐及聖誕自助餐之外，準備一份聖誕禮籃或禮盒也是顯示自己品味，以及對客戶或家人朋友心意的最好方法。今年Yahoo Food就為大家集齊12間不同預算的聖誕禮籃跟禮盒，當中包括早鳥價惠價、免運服務等。Yahoo Food ・ 1 天前
雙12優惠2025｜惠康及Market Place網購店取全單88折！開搶$100電子優惠券、低至4折新人價
雙12購物季又來到了～惠康及Market Place網店即日起除了提供乾貨及生活用品外，更開放蔬菜生果、肉類及冷凍食品給大家選購，每日早上10點前下單，最快即日可到門市自取！此外，即日起至18日的雙12購物節期間，也有大量優惠釋出，包括網購店取購物即享全單88折、限時開搶$100電子優惠券、低至4折新人價優惠等，讓大家慳得更多！Yahoo Food ・ 13 小時前
Amazon優惠｜Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡 Black Friday 期間在 Amazon 上促銷。512GB 容量回歸了歷史低點，只要 US$33 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 17 小時前
5億維修水管貴過宏福苑大維修 錦綉花園大業主52%業權卻只負擔3%
錦綉花園爆5億元維修水管爭議，被指貴過宏福苑大維修，居民質疑工程資料列機密，更指大業主持52%業權卻只付3%費用，引發信任危機。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
再見愛人5｜李施嬅閨蜜胡蓓蔚質問車崇健買樓原因 為姊妹發聲：其實她很難受
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅和車崇健各自邀請一位「撐腰」好友上節目，李施嬅邀請好閨蜜胡蓓蔚Paisley，而車崇健就邀請好友兼生意夥伴趙沛源Danny。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
櫻花妹不想嫁給外國人？不選台灣人的原因超尷尬
那麼日本女人願意嫁給外國男人嗎？她們的答案讓人很吃驚！Japhub日本集合 ・ 16 小時前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選 「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友
47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。姊妹淘 ・ 1 天前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
學生失望校內聖誕活動取消 教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好am730 ・ 1 天前