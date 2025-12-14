Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【百佳】佳抵買本周精選優惠 金御膳冰鮮三黃雞 $55/隻（即日起至18/12）

今期佳抵買真係超多優惠，集合咗唔同筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠，即日起至12月18日買金御膳冰鮮三黃雞只需$55/隻， 仲可以加+$9換購淘大頭遍豉油雞汁450毫升(價值$19)；SELECT佳之選加拿大咸豬手800克$38/包；淘大點心3-10件裝(各款) $42.9/3包，平均只係$14.3/包！

>>百佳網店傳送門<<

【百佳】佳抵買本周精選優惠 金御膳冰鮮三黃雞 $55/隻（即日起至18/12）

【百佳】佳抵買本周精選優惠 金御膳冰鮮三黃雞 $55/隻（即日起至18/12）

【百佳】佳抵買本周精選優惠 金御膳冰鮮三黃雞 $55/隻（即日起至18/12）

【百佳】佳抵買本周精選優惠 金御膳冰鮮三黃雞 $55/隻（即日起至18/12）

【百佳】佳抵買本周精選優惠 金御膳冰鮮三黃雞 $55/隻（即日起至18/12）

【百佳】佳抵買本周精選優惠 金御膳冰鮮三黃雞 $55/隻（即日起至18/12）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/12/18

地點：百佳分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso