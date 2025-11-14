黑色星期五優惠大合集！
【百佳】佳搶價本周精選優惠 淘大點心 $52/4包（即日起至20/11）
百佳精選佳搶價產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有Zespri大裝金奇異果 $52/8個、淘大點心3-10件裝 $52/4包、天壇牌火腿豬肉340克 $82/4罐送出前一丁即食麵5包裝！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/20
地點：百佳分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
日式放題優惠｜實試旺角人氣放題御滿屋 人均$224起任食馬來西亞榴槤/午市食足3小時（有片）
現在日式放題除了基本的壽司、刺生可以任食，還越來越多不同款式的美食！旺角人氣放題御滿屋午市現在只需$224起，即可享受到多達82款的各種美食，好像長腳蟹、鐵板鵝肝、馬來西亞榴槤等等！即睇Y Buffet專員試食報告！Yahoo Food ・ 1 天前
【7-11】卡樂B薯片55克 $9.5/件（即日起至18/11）
即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！YAHOO著數 ・ 17 小時前
結業潮2025｜連鎖茶餐廳「黃金冰室」疑全線結業！ 高峰期全港曾有6間分店
又一間連鎖茶餐廳懷疑全線結業！近日有網民指位於北角電氣道的 「黃金冰室」最後一間分店已悄然結業，圖中可見門外貼上「暫停營業」告示，店內物品也已被清空。這間高峰期於全港曾有6間分店的連鎖茶餐廳，隨北角分店落幕已靜靜退出市場。Yahoo Food ・ 1 天前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 17 小時前
TWICE Mina同款Fendi「飯糰包」翻紅！可愛毛茸茸手袋設計原是2023年的出品
2023 年推出的 Fendi 飯糰包，近期因為 TWICE Mina 的熱情演繹而再度走紅。作為時尚界備受矚目的明星，她頻繁在社群媒體展示這款迷你飯糰包，使其人氣居高不下。儘管為數年前的款式，但因其精緻的設計與高品質材質，仍屬經典之作。此包款結合了趣味造型與實用功能，深受許多時尚愛好者青睞。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，指自己近日幫襯屯門某手工意粉小店，點了一客手工意粉，餐點上桌時被「份量震撼」，感嘆自己可能「真係唔識食」。帖文迅速引起網民熱烈討論且反廳兩極，不少人對份量與定價展開激辯。Yahoo Food ・ 1 天前
杜德偉與老婆慶祝周年紀念 尖東老牌意菜餐館 浪漫氛圍彷如置身羅馬 慶祝首選
杜德偉早前於10月中在紅館舉辦一連兩場演唱會慶祝入行40周年，多首經典金曲勾起不少樂迷的集體回憶。日前杜德偉與太太為慶祝結婚13周年紀念，精心挑選位於尖東的老牌意菜館，其賣點一向以迷人氣氛及精緻裝潢見稱，猶如置身於羅馬般意式氛圍，是不少饗客慶祝必到的特色餐廳，想知道邊間餐廳就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 1 天前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包
今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏 即送總值$228禮品（即日起至20/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買1排刀嘜3支裝金裝濃香花生油/零反高健純正花生油，即送總值$50豐富禮品；買2支淘大特級蠔油/減鹽蠔油555克，即送總值$46豐富禮品；買4支高露潔奇績修護煥齦緊緻牙膏/抗敏專家牙膏，即送總值$228豐富禮品！YAHOO著數 ・ 42 分鐘前
「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓
一手市場再錄名人豪宅入市個案。《明報》報導，曾被網民稱為「卡界呂布」的90後旅遊及理財KOL小斯，近日以約1.368億元購入北角海璇II第1座高層A室連雙車位特色單位，實用面積2,118平方呎，另設430平方呎平台，成交呎價高達64,589元，同時創下項目成交價及呎價新高。閱讀更多：為夢想進駐啟德？真‧主場之利！六分鐘即達場館 參觀手球港隊鋼門啟德住所｜熱情造就更多選擇｜專訪手球運動員 - 葉冠英｜手袋變磚頭？ Prada前高層1,928萬掃沙田嶺豪宅 賣482個Galleria先夠買樓根據土地註冊處資料顯示，該單位屬海璇2B‧第3期，被稱為「鳳凰樓」的高層平台特色戶，享有煙花景觀。發展商提供的付款安排為270天成交期，買家更可獲發展商直送樓價4.25%印花稅，另可享「新地會」1萬元現金回贈及最高1.25%家庭置業回贈等優惠。新業主登記姓名為CHEUNG, LIM ON REGIS（張鎌安），與在經常教網民善用信用卡賺取飛行里數的KOL小斯本名相同。張鎌安名下的公司名為Fly For Miles HK Limited，亦與小斯創立的網站「Fly For Miles」名稱相同，顯示上述物28Hse.com ・ 20 小時前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 1 天前
全運會・游泳｜由頭帶到尾！何詩蓓200米自由泳封后 奪生涯首面全運會金牌 港隊今屆第三金
「第十五屆全國運動會」游泳項目今晚（12日）在深圳上演第4個決賽日，首次參加全運的香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）出戰女子200米自由泳決賽，盡顯世界冠軍本色，由頭帶到尾下游出1分54秒85力壓勁敵李冰潔封后，贏得生涯第一面全運會金牌，亦是香港代表團今屆全運競賽項目第3金。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
新盤銷情｜新地啟德天璽．天2期首輪62伙半日沽清 內地客佔一半 大手客2500萬買3伙
新地（016）啟德天璽．天第2期今日（11月13日）首輪銷售62伙，花了一個上半，全部單位已被揀選。綜合代理消息，今日買家有一半是內地客。另外，有大手客斥資2,500萬元購入3伙。BossMind ・ 20 小時前
粉嶺山麗苑B座高層3房戶 居二市場價$273.8萬成交 (另有本日最新成交)
粉嶺山麗苑B座高層3房戶 居二市場價$273.8萬成交 中原地產 - 陳世豪經理表示，近期大市氣氛向好，買家入市信心增，紛紛加快入市，粉嶺山麗苑本月暫錄約13宗成交，最新錄得B座高層08室，單位實用面積378平方呎，3房間隔，開價約$280萬，日前議價後以居二市場價$273.8萬獲承接，實用面積平均呎價$7243。 陳世豪指，新買家為白居二客，見屋苑環境舒適，價錢合理，高層開揚，亦有企理裝修，於睇樓時立即決定購入單位作自住之用。據了解，原業主於2021年以$197萬購入上址，持貨4年，現轉手賬面獲利$76.8萬離場，單位期內升值39%。 延伸閱讀: 山麗苑 粉嶺 西半山羅便臣道80號中層海景戶以$2,165萬連車位獲承接 美聯物業-陳凱廸經理表示，該行剛促成西半山羅便臣道80號2座中層C室單位成交，實用面積約842平方呎，為3房連套房及工人房間隔，擁有開揚海景，屬屋苑內優質放盤，由於屋苑坐落傳統豪宅地段，加上目前樓市氣氛不俗，故獲豪宅用家垂青，並加快拍板，以$2,165萬連車位承接，實用面積平均呎價約為$25,774。 原業主於2011年初以約$1,740萬購入上述物業，是次轉手帳面獲28Hse.com ・ 18 小時前