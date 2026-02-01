Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【百佳】急凍南美白對蝦肉 $35/2包、$15換購湯圓（即日起至05/02）

百佳精選今期必搶精選，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有急凍南美白對蝦肉 $35/2包；維達金裝至尊3層衞生紙10卷裝$55/2條，買2條送維達金裝至尊袋裝面紙5/6袋裝及維達Pro-X3層特吸萬用廚紙2卷裝1排；買任何產品即可加 $15換購桂冠花生/紅豆湯圓/灣仔碼頭流沙黃金湯圓10粒裝；買4支Darlie指定牙膏送 $245.6禮品！

>>百佳網店傳送門<<

日期：即日起至2026/02/05

地點：百佳分店及網店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

