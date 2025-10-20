天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球
【百佳】佳抵買本周精選優惠 買新鮮生果滿$60加$1換利休茶作飲品（即日起至23/10）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有益力多LT活性乳酸菌低糖高纖飲品5支裝 $30/2排、史雲生清雞湯(澳洲版)1公升3盒裝 $30 (送史雲生清雞湯250毫升)；買任何新鮮生果$60即可加$1換購利休茶作茶類飲品500毫升(價值$8)！
日期：即日起至2025/10/23
地點：百佳分店及網店
