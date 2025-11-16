【百佳】佳抵買本周精選優惠 淘大急凍方便餐系列 $45/3包（即日起至20/11）

耶誕季是玩具大廠兵家必爭之地，英國今年耶誕節預計最受期待、最暢銷的15款玩具，預測近日出爐。其中一款由Tomy Toys出品的「人類控制器」（Human Controller）十分吸睛，孩子可以讓父母帶上頭盔，接著操作遙控器發送指令，「控制」佩戴者移動或坐下等。也可以搭配App，挑戰30個關卡，從堆積木、閃避障礙，或倒水都有，對家庭來說都是新鮮體驗。 其他熱門玩具還有會孵化的暴龍、佩佩豬家庭新成員Evie玩偶、樂高，以及授權玩具航海王、寶可夢、電影《魔法壞女巫》（Wicked）人偶等。專家表示，英國玩具產業規模達39億英鎊（約新台幣1591億元），耶誕節銷售額就占9億英鎊（約新台幣367億元），亦即全年23%的市場。 值得注意的是，玩具市場中有31%來自 12 歲以上族群，被稱為「kidults」，結合「kid（孩子）」與「adult（成人）」的概念，也就是「童心未泯的大人」。這個市場在過去10年成長顯著，持續成為玩具業的主力之一。

Yahoo 國際通 ・ 16 小時前