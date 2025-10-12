【百佳】佳搶價本周精選優惠 滿漢大餐大碗麵買2送1（即日起至16/10）

張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
百佳精選佳搶價產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有Zespri新西蘭珍寶金奇異果 $60/8個、滿漢大餐大碗麵買2送1、卡樂B薯片55克 $24/3包！
日期：即日起至2025/10/16
地點：百佳分店及網店
其他人也在看
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜旺角康得思酒店秋日盛宴 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨
位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 4 小時前
【百佳】滴露PropodTM全能抗菌洗衣旋珠買2送2 再送總值$243.8贈品（即日起至16/10）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，滴露PropodTM全能抗菌洗衣旋珠56粒裝買2送2，再送總值$243.8贈品YAHOO著數 ・ 1 天前
今日優惠｜指定洗衣旋珠買2送2＋送辛辣麵、廁紙等贈品、Häagen-Dazs迷你杯$129/6杯 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 23 小時前
Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞｜Amazon Prime Day 2025
在找大品牌的真無線耳機但又不想花太大代價？那正好看看 Prime Day 期間降到歷史新低價的 Sony WF-C710N。它目前的價格只有 US$78，換算後約 HK$610 且是免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【adidas】買滿3件指定減價服飾額外7折（10/10-14/10）
由10月10日起至10月14日，於adidas香港官方網上商店購買3件或以上指定減價服飾可享額外7折優惠，adiClub會員購買指定產品滿$800再享額外9折扣優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 10 小時前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 19 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 18 小時前
特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河
美國前總統特朗普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。鉅亨網 ・ 1 天前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）
滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。Yahoo財經專欄 ・ 23 小時前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 1 天前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等
外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(0763.HK)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。infocast ・ 20 小時前
「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽
「長腳蟹」呂慧儀自從與黃文迪離婚後，一直以單親媽媽身份獨力照顧蟹籽Anton。她近日於IG分享入院的照片，一度令粉絲十分擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
特朗普宣布11月1日起對中國加徵100%新關稅
美國總統特朗普週五 (10 日) 表示，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。同時，特朗普宣布，美國也將於同日對「所有關鍵軟體」實施出口管制。鉅亨網 ・ 1 天前
$2XX任食大閘蟹！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題56折優惠 任食2小時再送蠔皇鮑魚伴金錢/滋補養生湯
踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發10月6日下午三點於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時56折優惠，折後人均只需$298即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
恒生私有化｜滙豐據報作價曾3次提高 談判代號「珍珠」「紫荊花」作掩飾
滙豐控股(005)宣布以每股155元私有化恒生銀行，並在計劃完成後，撤銷恒生逾50年的上市地位，消息震撼金融界。據《彭博》引述知情人士透露，滙豐早於今年9月初便已向恒生董事會提出私有化要約，並在3度上調收購報價。am730 ・ 1 天前
高通中槍！中國突襲式反壟斷調查 盤前股價挫跌
中國監管機構周五 (10 日) 宣布，對美國晶片大廠高通收購以色列汽車通訊晶片公司 Autotalks 的交易展開反壟斷調查，此舉正值美中領導人即將會晤前夕，為兩國之間的科技與貿易緊張再添火藥味。受消息影響，高通盤前股價一度下跌逾鉅亨網 ・ 1 天前
全球晶片供應鏈準備應對中國稀土管制新規
【彭博】— 隨著中美貿易戰升級，為了限制稀土材料出口，中國採取了迄今最有針對性的行動，全球半導體供應鏈企業正在準備應對由此帶來的供應中斷。Bloomberg ・ 1 天前