【百佳】網店至抵星期三 多款產品低至58折（只限17/12）

今個星期三PNS網購有筍嘢介紹畀你，嚟自澳洲嘅牛奶低至$14/支，仲有85折嘅健康米糠油，記得今日落單呀！多款優惠包括：SELECT 澳洲全脂/脫脂牛奶 1公升，優惠價$42/3盒，平均$14/盒、OLITALIA 米糠油 1公升，優惠價$58/支、紐西蘭康果 冷壓果汁(各款)，優惠價$23/2支，平均$11.5/支、手鎚牌 蘇打粉 2.1公斤，優惠價$52/袋。

>>百佳網店傳送門<<

日期：只限17/12

地點：百佳網店

