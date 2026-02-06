Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【百佳】精選袋裝朱古力/糖果買1送1、$10換購湯圓（即日起至12/02）

百佳精選今期必搶精選，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有灣仔碼頭家庭裝水餃 $50/包(灣仔碼頭餃子買滿$59送李錦記蒜香醬油)；金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤 $128/袋(買食油/米滿$168送天壇牌火腿豬肉)；精選袋裝朱古力/糖果買1送1；維他奶/ 鈣思寶/ 維他常溫飲品買滿$88送維他無糖茶6包裝、李錦記即食鮑魚4隻裝、2件公仔炒麵王及2支鴻福堂x菓汁先生飲品！

>>百佳網店傳送門<<

日期：即日起至2026/02/12

地點：百佳分店及網店

