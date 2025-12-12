Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【百佳】佳搶價本周精選優惠 唯潔雅珍寶系列3層衞生紙10卷裝 $58/2條（即日起至18/12）

今個星期都準備咗唔同優惠畀大家，而且提提你易賞錢會員今日只要用綁定咗嘅滙豐白金Visa卡/滙豐easy信用卡去百佳旗下超市單一簽賬滿HK$100或PNS網購單一簽賬簽賬滿HK $800，仲可以有92折，立即嚟買啦！

精選優惠：

金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/袋

唯潔雅珍寶系列3層衞生紙10卷裝 $58/2條，平均$29/條，買2條再送唯潔雅極致棉柔抽取式面紙3包裝2排

Food Luck瀨戶內母香川日本白蛋10隻裝 $46/2排，平均$23/排

日期：即日起至2025/12/18

地點：百佳分店及網店

