【百佳】聖誕優惠 牛油球急凍火雞$388/隻（即日起至25/12）

【Now Sports】當傳奇領隊費格遜預言曼聯可能要10或11年重奪英超冠軍，現任領隊阿摩廉看法不同，認為球隊未來數年可稱霸。曼聯對上一次贏英超，已是費格遜年代的2013年，費Sir日前受訪時表示，曼聯此刻猶如之前利物浦苦候聯賽冠軍一樣，並預言紅魔「可能要10年、11年」再奪聯賽冠軍。阿摩廉周五出席明日作客阿士東維拉的賽前記者會時說：「他（費格遜）了解足球，尤其是英格蘭足球比我深。」「不需要那麼久去贏聯賽，我不知屆時誰是領隊，不過我深信，我們在未來數年可爭逐聯賽冠軍，不必那麼多年。」他續說。在阿摩廉麾下，曼聯近4場英超兩勝兩和後，在今輪賽前排第6，明日對手維拉卻排第3，顯然屬硬仗。有趣是紅魔近期客場水準更勝主場，近5場作客3勝2和，包括打敗利物浦及賽和熱刺。

now.com 體育 ・ 1 天前