【百佳】CJ急凍餃子買第2件半價、合味道大杯麵 $30/4杯（即日起至15/01）

百佳精選今期必搶精選，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有急凍加拿大比目魚扒(MSC)320克 $90/2包、全線CJ急凍餃子買第2件半價、日清合味道大杯麵 $30/4杯！

同時，買任何產品即可加$3換購農夫山泉茶派茶類飲品500毫升(價值$10)，或加$22換購李錦記舊庒特級蠔油327-350克（價值$32）。

>>百佳網店傳送門<<

日期：即日起至2026/01/15

地點：百佳分店及網店

