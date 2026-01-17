Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

即日起至1月18日期間，會員以易賞錢App銀包內的電子優惠券，於百佳及旗下超市消費滿$168即享全單88折！今個禮拜嘅購物贈品好豐富，有可口可樂電煮鍋、不鏽鋼煲、Care Bears毛毯等，買8支高露潔抗敏專家牙膏更即送禮品總值$991.8！

PNS網購同時都有88折，今日（1月17日）易賞錢會員買滿$800輸入優惠碼「GIFT92」即享92折；買滿$1,200，輸入優惠碼「GIFT88」即享88折！

即日起至1月22日，買太古可口可樂旗艦店飲品滿$199，送1排健康工房飲品250毫升6包裝 + 雪碧/ 芬達汽水500毫升；買滿$499再送可口可樂智能觸屏不沾電煮鍋。

【百佳】買8支牙膏送$991.8禮品、買太古飲品滿$499送飲品+智能觸屏不沾電煮鍋（即日起至29/01）

即日起至1月22日，買8支高露潔抗敏專家牙膏75毫升/110-114克單支裝，送禮品總值$991.8，包括：

不鏽鋼加厚底雙耳煲連蓋20厘米

2條Tempo三層印花衛生紙10卷裝

Care Bears 珊瑚絨毛毯

福字上湯伊麵/ 上湯米粉

Tempo 紙手巾 18包裝

Tempo 袋裝面紙 4包裝

亮麗 濃縮洗潔精 1公升

威威 碌柚葉抗菌除霉洗衣珠 22粒

【百佳】買8支牙膏送$991.8禮品、買太古飲品滿$499送飲品+智能觸屏不沾電煮鍋（即日起至29/01）

即日起至1月22日，滴露 Propod全能抗菌洗衣旋珠 56顆裝買2送2，再送：

2條Tempo 閃鑽四層環形壓花衛生紙 10卷裝

2排Tempo 四層袋裝面紙 4包裝

2件出前一丁 日本版即食麵(麻油味) 五包裝

2排亮麗 三層軟韌袋裝面紙 5包裝

【百佳】買8支牙膏送$991.8禮品、買太古飲品滿$499送飲品+智能觸屏不沾電煮鍋（即日起至29/01）

即日起至1月22日，買食油及食米滿$168，送超力炒米粉 280克

【百佳】買8支牙膏送$991.8禮品、買太古飲品滿$499送飲品+智能觸屏不沾電煮鍋（即日起至29/01）

即日起至1月29日，買2件佳能產品即享85折

買滿$98，再送Castle 專業6合1(白麝香)洗衣珠 20粒 + 維達金鑽系列4層衛生紙

買高樂氏及佳能旗艦店產品滿$328，再送日式陶瓷砂鍋20厘米 (連碗2隻)

【百佳】買8支牙膏送$991.8禮品、買太古飲品滿$499送飲品+智能觸屏不沾電煮鍋（即日起至29/01）

即日起至2月26日，買維達旗艦店產品滿$238送維達毛毯；買滿$368再送維達購物車

【百佳】買8支牙膏送$991.8禮品、買太古飲品滿$499送飲品+智能觸屏不沾電煮鍋（即日起至29/01）

日期：即日起至2026/01/29

地點：百佳分店及網店

