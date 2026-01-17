渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
【百佳】買8支牙膏送$991.8禮品、買太古飲品滿$499送飲品+智能觸屏不沾電煮鍋（即日起至29/01）
即日起至1月18日期間，會員以易賞錢App銀包內的電子優惠券，於百佳及旗下超市消費滿$168即享全單88折！今個禮拜嘅購物贈品好豐富，有可口可樂電煮鍋、不鏽鋼煲、Care Bears毛毯等，買8支高露潔抗敏專家牙膏更即送禮品總值$991.8！
PNS網購同時都有88折，今日（1月17日）易賞錢會員買滿$800輸入優惠碼「GIFT92」即享92折；買滿$1,200，輸入優惠碼「GIFT88」即享88折！
即日起至1月22日，買太古可口可樂旗艦店飲品滿$199，送1排健康工房飲品250毫升6包裝 + 雪碧/ 芬達汽水500毫升；買滿$499再送可口可樂智能觸屏不沾電煮鍋。
即日起至1月22日，買8支高露潔抗敏專家牙膏75毫升/110-114克單支裝，送禮品總值$991.8，包括：
不鏽鋼加厚底雙耳煲連蓋20厘米
2條Tempo三層印花衛生紙10卷裝
Care Bears 珊瑚絨毛毯
福字上湯伊麵/ 上湯米粉
Tempo 紙手巾 18包裝
Tempo 袋裝面紙 4包裝
亮麗 濃縮洗潔精 1公升
威威 碌柚葉抗菌除霉洗衣珠 22粒
即日起至1月22日，滴露 Propod全能抗菌洗衣旋珠 56顆裝買2送2，再送：
2條Tempo 閃鑽四層環形壓花衛生紙 10卷裝
2排Tempo 四層袋裝面紙 4包裝
2件出前一丁 日本版即食麵(麻油味) 五包裝
2排亮麗 三層軟韌袋裝面紙 5包裝
即日起至1月22日，買食油及食米滿$168，送超力炒米粉 280克
即日起至1月29日，買2件佳能產品即享85折
買滿$98，再送Castle 專業6合1(白麝香)洗衣珠 20粒 + 維達金鑽系列4層衛生紙
買高樂氏及佳能旗艦店產品滿$328，再送日式陶瓷砂鍋20厘米 (連碗2隻)
即日起至2月26日，買維達旗艦店產品滿$238送維達毛毯；買滿$368再送維達購物車
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2026/01/29
地點：百佳分店及網店
