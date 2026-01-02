Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【百佳】限時佳搶 牛油果 $23.5/4個（即日起至04/01）

百佳超抵搶手價優惠只限今個週末！今期超抵優惠有牛油果 $23.5/4個、金鳳牌純正泰國頂級香米 5公斤裝 $78、Tempo閃鑕4層衛生紙10-12卷裝 $78/2條！

同時，易賞錢會員今日（1月2日）只要用綁定咗嘅滙豐白金Visa卡/滙豐easy信用卡喺去百佳及旗下品牌門市買滿$100或PNS網購買滿 $800，即享92折！

>>百佳網店傳送門<<

日期：即日起至2026/01/04

地點：百佳分店及網店

