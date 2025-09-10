Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】網店至抵星期三 WAITROSE意粉 $22.9/包（只限10/09）

百佳網店推出星期三限時閃購優惠，NATURE'S SEN 有機紅石榴果汁/ 酸櫻桃汁 1公升 $78/支、WAITROSE 扁意粉/ 寬麵條/ 全麥意大利粉/ 貝殼麵/ 全麥螺旋粉/ 粗穀小麥 500克 $22.9/包、雀巢OPTIFAST瘦身代餐奶昔12包 $688/2盒、YOLU 夜間柔順修復凝膠髮膜 $99/支！

日期：只限2025/09/10

地點：百佳網店

