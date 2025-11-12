最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
【百佳】網店至抵星期三 太興港式奶茶 $48/6罐（只限12/11）
百佳網店推出星期三限時閃購優惠，太興港式奶茶 $48/6罐、官燕棧精選湯包 $75/2包、DJ&A 脆皮甜菜根/ 黃蕃薯/ 香菇脆片 $22/包、醫食同源 ISDG棉柔巾(正常平纹90片/ 厚版珍珠紋80片) $100/4包；同時，今日買滿$688，輸入優惠碼「D11SHOP」即享89折！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/11/12
地點：百佳網店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
iHerb雙11優惠最後一天全網限時74折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣益生菌最平低至$32｜雙11優惠2025
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月13日凌晨1點，推出雙11優惠限時全單74折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次74折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。Yahoo Food ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期熱選（11/11-15/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，三幸芝士杏仁餅、薄燒海老米餅、柿之種米脆以$21.9/2件、La Espanola 初榨純香橄欖油1L $105/件、CJ Hetbahn即食白飯三碗裝$22.9/件、固力果雲呢拿白朱古力百奇 $27.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜澳門上葡京酒店套票$1,111！用優惠碼再減$100、人均$505.5起包雙人早餐｜澳門平酒店
無論睇演唱會、賭兩手或是掃街歎小食，港人不時都會過大海，今日一於趁雙11這個大日子，入手榮獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮的澳門上葡京酒店，KKday於今日中午12點推出住宿套票$1,111優惠，入住豪華房，用優惠碼再減$100，折後人均只需$505.5起；如果不夠手快，則有Trip.com的信用卡優惠碼，買滿$1,000即減$500，即睇開搶時間！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
紅磡都會海逸酒店自助餐第二位$11優惠！人均$293起食芒果拿破崙、薑蔥松葉蟹腳、泰式羅勒葉炒麵包蟹
位於紅磡的都會海逸酒店在Klook推出自助餐優惠，國際美食自助午餐第二位只需加$11，人均$293起，即可任食即開生蠔、雪花蟹腳、芒果拿破崙等國際美饌；至於【蟹香凝珍】冬日自助晚餐同樣都有第二位$11優惠，人均低至$467，即可品嚐薑蔥松葉蟹腳、泰式羅勒葉炒麵包蟹、燒松葉蟹肉伴甜蕃薯等暖心蟹饗，一眾蟹控及海鮮控不能錯過！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
近日，屯門及天水圍的街坊意粉外賣小店 「Mamma Mia 意粉屋」 在 社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱其為「屯元天最好食意粉無誤」，帖文迅速引起熱烈討論，一眾街坊即變身美食推廣大使，紛紛留言力證小店實力，更有街坊直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道外賣就愈難等。Yahoo Food ・ 4 小時前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15/件（即日起至17/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，曼秀雷敦藥用潤唇膏(2件裝) $12/件、Bifesta眼唇卸妝水+Love Des Face立體觸感化妝棉400片 $48/件、Kiehl's特效保濕潔面啫喱 $105/件、Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15/件、Lucas' Papaw木瓜霜 $29/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
油塘新盤｜信和柏景峰首批150伙折實均價14588元 創九龍市區新盤9年新低
信和（083）、資本策略（0497）及港鐵（066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰今日（11日）公布首張價單，涉及150伙，折實平均呎價14,588元，比較2年前長實親海駅低近3%，亦創九龍市區新盤9年新低。BossMind ・ 19 小時前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 9 小時前
珠海長隆飛船酒店優惠買2送2！用優惠碼盡享折上折 最平每人$134.5起，再送行李箱+上網卡｜雙11優惠2025
長隆一向都是熱門的親子旅遊熱點，KKday趁住雙11一口氣推出長隆廣州、珠海、清遠8大酒店冬季優惠，住宿套票買2大送2小之餘，又派高達$500優惠碼，更獨家送20吋行李箱、上網卡，適用於今年11月至2026年2月，12月6-8日學校假期及聖誕節均適用！其中長隆飛船酒店凈房價扣減優惠碼後每晚只需$538起，人均只需$134.5起，另有連2大樂園套票選擇，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
近日有網民於連登討論區發帖，以「西九龍中心個Food court根本係世界級」為題，盛讚位於深水埗的西九龍中心美食廣場，更直指其堪比台灣士林夜市，「各國美食都食到又平民價錢，根本係旅遊景點」。帖文一出，旋即掀起熱烈討論，不少人留言力撐，稱該美食廣場內選擇多元而且價錢親民，是本地隱世掃街天堂，但亦有大批網民將重點放在廣場內的座椅上。Yahoo Food ・ 4 小時前
27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮
27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
王維基冀夥內地電商 打倒實體零售 HKTVmall維持領導地位須「大小通吃」
本港零售業面臨港人北上消費的挑戰，加上內地電商巨頭積極攻港，令本地網購市場出現更多變數。HKTVmall母企香港科技探索（1137.HK）副主席兼行政總裁王維基稱，不少人擔憂「三個巨無霸」（淘寶、京東、拼多多）來港，他卻「很想它們認真來香港」，因為它們有能力改變香港的消費模式，冀與HKTVmall合力「打倒」實體零售。他強調，HKTVmall會不斷求變，「一成不變會死的」，而HKTVmall要維持領導地位，需要「大小通吃」、加大投資。信報財經新聞 ・ 9 小時前
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽女人我最大 ・ 19 小時前