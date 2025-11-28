焦點

宏福苑五級火　大埔人集萬人力量送暖

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
YAHOO著數

【百佳】買6支指定高露潔牙膏送$251.8贈品（即日起至04/12）

Yahoo 著數
Yahoo 著數
更新時間
【百佳】買6支指定高露潔牙膏送$251.8贈品（即日起至04/12）
【百佳】買6支指定高露潔牙膏送$251.8贈品（即日起至04/12）

百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支全線高露潔抗敏專家牙膏75ML / 110-114克單支裝6件，送價值$251.8贈品，包括：

  • 唯潔雅 極致綿柔四層衛生紙[原箱27卷(隨機一款)

  • 洗衣珠20粒

  • 亮麗濃縮洗潔精1L

  • 出前一丁日本版即食麵5S

  • 送Tempo四層袋裝面紙4包裝2件(隨機一款)

  • Tempo紙手巾18包裝(隨機一款)

>>按此購買舒適達指定牙膏<<

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告

日期：即日至2025/12/04

地點：百佳分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

宏福苑五級大火

其他人也在看

百佳洗衣棒買1送1＋送紙手巾、衞生紙、惠康出前一丁$29.9/10包｜最後一天優惠合集（每日更新）

百佳洗衣棒買1送1＋送紙手巾、衞生紙、惠康出前一丁$29.9/10包｜最後一天優惠合集（每日更新）

Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！

YAHOO著數 ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Columbia限時低至31折！遠足懶人鞋$1XX/防水保暖外套$477/半拉鍊抓毛絨上衣$268

Black Friday優惠2025｜Columbia限時低至31折！遠足懶人鞋$1XX/防水保暖外套$477/半拉鍊抓毛絨上衣$268

一到放假，行山遠足已經成為不少人的娛樂活動。在此之前，大家可以準備定運動裝備，剛好Columbia有限時Black Friday優惠，多款行山鞋、運動服裝都有平，最平可低至31折！例如防水保暖外套，75折後減至$477，日夜溫差大，山上氣溫變幻莫測，非常值得入手。此外，簡單行郊遊路線人士還可以入手Boat Shoe，原價$506現在只需$159即可入手，大家感興趣快去入手！

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單

聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單

聖誕節2025轉眼就到，準備聖誕禮物是節日必備環節。各位無頭緒的話，來來來，給你聖誕禮物實用大全，從$100起的禮物推薦，為你準備好送給男朋友女朋友、老公老婆另一半，甚至是閨密兄弟好友，以及親朋戚友、公司同事的交換禮物提案，都在這裡來個懶人包，給你聖誕禮物靈感指南！

Yahoo Style HK ・ 37 分鐘前
UNIQLO感謝節減價減到11月27日！$79搶張曼玉同款眼仔Tee、$99搶Heattech、threads爆紅牛仔褲唔使$200

UNIQLO感謝節減價減到11月27日！$79搶張曼玉同款眼仔Tee、$99搶Heattech、threads爆紅牛仔褲唔使$200

UNIQLO 20周年冬日感謝節正式登場，優惠持續至11月27日！無論是經典必備的Heattech保暖衣、threads上爆紅的繭型牛仔褲，還有搖粒絨拉鏈外套、EZY 牛仔褲、U系列工裝寬鬆恤衫，通通都有感謝價，讓你以超值價格輕鬆入手。其中，張曼玉同款眼仔T恤僅售$79，Heattech只要$99，牛仔褲更低於$200⋯⋯絕對是添置新衣的入手良機。趁著感謝節，把衣櫃全面升級吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜周生生黑色星期五限時低至5折！鑽石戒指平一半／計價金飾免工費

Black Friday優惠2025｜周生生黑色星期五限時低至5折！鑽石戒指平一半／計價金飾免工費

周生生Black Friday黑色星期五2025大型減價正式開始！由即日起至12月1日，一連3日推出官網限時低至半價，近2,300款手鍊、頸鍊、戒指及金器等有折扣，足金金飾低至免工費，上次錯過了雙11優惠的話，今次絕對是大好機會！而且入手任何金額飾品無論香港還是澳門地區都免運費，立即看以下周生生黑五優惠推薦吧！

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物　義工備飛機籠　貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo

宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物　義工備飛機籠　貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火，災場仍有不少居民的寵物被困，生死未卜。有市民稱目擊消防員成功救出九貓一狗；昨日「宏健2703 貴婦狗Jason」被主人「洗版」急尋，幸在今早獲救。另有主人在現場守候，希望成功尋回寵物；現場動物義工帶來過百狗籠及飛機籠，隨時準備安置獲救貓狗，並提供暫託服務。

Yahoo新聞 ・ 17 小時前
最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價

最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價

11月完全是令人消費的月份，先有雙11，後有Black Friday優惠，也有不少網站將減價熱度延至年尾，名牌網NET-A-PORTER是其中之一，終於來到半價優惠，超多人氣單品大劈價，超快就已經賣到剩下最後一件，快來搶購心頭好！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
【adidas】指定貨品限時降價低至25折 會員買滿$1,000額外9折（即日起至02/12）

【adidas】指定貨品限時降價低至25折 會員買滿$1,000額外9折（即日起至02/12）

由即日起至12月2日，adidas香港官方網上商店指定貨品限時降價低至25折，adiClub會員購買指定產品滿$1,000再享額外九折優惠！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月黑五優惠全單75折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略

iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月黑五優惠全單75折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略

iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb現時有Black Friday優惠，即日起至12月3日凌晨2點， 買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼可享全單75折，同時還有指定信用卡優惠，新會員首次下單更有全單8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！

Yahoo Food ・ 2 小時前
狗主突離世遺下六狗失依靠　舊居下月收回急尋領養家庭

狗主突離世遺下六狗失依靠　舊居下月收回急尋領養家庭

【動物專訊】元朗八鄉3隻成犬和3隻幼犬突然失去依靠，只因狗主突然離世，他們留守無人的村屋內，幸好還有好心人定期餵他們。然而，該村屋將於12月底交還業主，狗狗們將失去棲身之所，因此狗主家人希望幫這6隻狗狗尋找領養家庭，延續主人的愛，讓他們可以繼續過被愛的家庭生活。 狗主之前獨居於該村屋，養了6隻狗一同生活。然而好景不常，狗主家人黃小姐表示，狗主在7月突然離世，6隻狗狗留在空屋中，每日都有人餵狗狗們，但由於12月底會將屋交還業主，因此急需為狗狗們尋找領養家庭。她說：「我們一直在找可以收留狗的機構，但間間都說已滿收不到，我亦問過朋友，但都沒人可以收養他們。」 6隻狗當中，有3隻是約2至3歲的成犬，3隻是7個月大的幼犬，因為狗主突離世，未及交代狗狗們的善後安排，所以現時只能繼續讓狗狗們寄住在空屋，而黃小姐也漸漸和狗狗們熟絡，形容3隻幼犬都溫馴，當中兩隻比較活潑，另一隻則比較文靜，而3隻成犬當中，有兩隻細膽，見到人會躲起來，但有東西吃時會走出來。 黃小姐希望趁狗狗們仍可以安全留在村屋時，盡快為他們尋家。如有意領養他們，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與黃小姐聯絡。 The pos

香港動物報 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱JBL Tune Buds 清貨狂降六折，歷史新低 HK$310 購低音強化長續航降噪耳塞

Black Friday黑五優惠2025︱JBL Tune Buds 清貨狂降六折，歷史新低 HK$310 購低音強化長續航降噪耳塞

如果你正在找一款實惠好用的真無線降噪耳塞，不妨考慮 Black Friday Week 期間降至歷史新低價的初代 JBL Tune Buds。雖然它不是最新款，但考慮 US$40 的價格後性價比超高。換算後約 HK$310，而且符合滿 US$49 免運費條件。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選人氣健康產品，通通可以自由配搭買2送1，由關節護理、提升免疫，到舒壓暖宮、改善睡眠都有！精選產品包括HEALTHERIES 深度睡眠配方 5HTP + 鎂60粒裝3件平均折實價 $179.4/件、健之堂舒壓好眠艾草足浴液 6包3件平均折實價 $66.6/件、健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼 7片裝3件平均折實價 $66.6/件、金門猛虎一條根精油/ 艾草精油/ 葡萄糖胺精油貼布 10片裝3件平均折實價 $66/件、HOLLAND & BARRETT 高效薑黃素 600毫克 + 黑胡椒 90粒3件平均折實價 $98.7/件、屈臣氏 亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片3件平均折實價 $72.7/件、屈臣氏維他命C+鋅水溶片 30片3件平均折實價 $59.4/件、樂信化痰素600mg 10片裝3件平均折實價 $46.6/件、STERIMAR 高滲海水潔鼻噴霧 100毫升3件平均折實價 $78.7/件！

YAHOO著數 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！

Yahoo Tech HK ・ 1 週前
Black Friday黑五優惠2025︱Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶

Black Friday黑五優惠2025︱Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶

正在找一款全能的高階戶外智能手錶？Garmin 旗下的 Fenix 8 系列正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Fenix 8 AMOLED 和 Fenix 8 Solar 目前的價格分別降到了 US$750 起和 US$850 起，對應 HK$5,840 和 HK$6,620，而且都是免運費直送香港喔。

Yahoo Tech HK ・ 57 分鐘前
Black Friday黑五優惠2025︱Crucial P310 M.2 SSD 近對折創新低，Steam Deck、ROG Ally、MSI Claw 升級要有

Black Friday黑五優惠2025︱Crucial P310 M.2 SSD 近對折創新低，Steam Deck、ROG Ally、MSI Claw 升級要有

隨著 SSD 價格日益親民，自己買高速硬碟擴容筆電、掌機的用家也日益普遍。如果你也有此想法的話，不妨看看正在 Amazon 上大促的 Crucial P310 M.2 SSD。它的 2230 和 2280 版本目前都有不同程度優惠，其中 2TB 2230 型號近對折創下新低。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$5,480 曲面 40 吋電競螢幕直送香港

Black Friday黑五優惠2025︱Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$5,480 曲面 40 吋電競螢幕直送香港

想趁著這次 Black Friday 為自己找一款合適的電競顯示器？Samsung 的 40 吋 Odyssey G7（G75F）曲面螢幕目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職　前保安經理：消防警報系統屢被關　曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

宏福苑五級火｜返工兩周即辭職　前保安經理：消防警報系統屢被關　曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。

Yahoo新聞 ・ 1 小時前
香港宏福苑大火94死76傷　仍有逾百人失蹤

香港宏福苑大火94死76傷　仍有逾百人失蹤

（法新社香港28日電） 香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，當局今天表示，死亡人數增至94人，火勢幾乎完全撲滅，救援人員正在被燒毀的高樓中搜尋逾百名失蹤者。然而，死亡人數可能還會上升，香港行政長官李家超昨天清晨表示，有279人仍然下落不明。

法新社 ・ 2 小時前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序

正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序

大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原

am730 ・ 7 小時前
海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手

海俊傑太太莫家慈傳病逝 曾落淚籌換肝醫藥費 獲郭富城等圈中人伸出援手

1994年新秀冠軍海俊傑早前拍片，聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝衰竭，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前