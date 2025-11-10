【百佳】雙11優惠券開搶 送超過$500優惠（即日起至13/11）

【動物專訊】鰂魚涌出現棄貓狂徒，鄰近鰂魚涌公園二期的海善里社區園圃旁，近期多次出現貓貓被遺棄在花圃中，生病貓貓只能在草叢中等死，該處近月發現兩隻貓屍，另有至少7隻貓獲救起，包括前日獲救的一隻緬因貓，該貓貓出現過瘦及淋巴腫脹，已交由動物機構LAP接收。 11月5日下午4時，讀者Alice在海善里的花圃草叢中，發現一隻貓貓屍體，在處理期間遇到一名外籍狗主，對方指同一位置也曾發現貓屍，更早前發現5隻小貓。 Alice其後得知，原來另一熱心市民在10月25日亦在同一地點發現貓屍，當時貓屍已嚴重腐爛，由阿棍屋毛孩善始善終跟進安排善終。他在之前亦曾在該處救起了一隻布偶貓，他其後在網上發帖，指近月有人持續棄貓，疑似是自家繁殖後被棄養的名種貓，希望街坊留意，並形容：「所有動物都值得被善待，此等劣行不應被縱容。」 然而，棄貓惡行並沒有因為在網上公開已收斂，有人在11月8日再於同地點發現一隻緬因貓，幸好貓貓生還，貓貓經獸醫檢查後，發現身體過瘦及淋巴有腫脹，現時已交動物機構LAP接收，待身體復原後會安排領養。 接二連三的棄貓行徑十分瘋狂及令人髮指，遺棄生病貓貓和謀殺沒有分別，觸犯《防止殘酷對待動物條例》。請

香港動物報 ・ 25 分鐘前