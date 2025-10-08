Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】網店至抵星期三 泰國無添加激素雞翼槌/去皮雞胸/雞上脾扒/雞柳 $110/2包（只限08/10）

百佳網店推出星期三限時閃購優惠，SKY CHICKEN 泰國無添加激素雞翼槌/ 去皮雞胸/ 雞上脾扒/ 雞柳 1000克 $110/2包、KETTLE 薯片141克 $32/包、THE NUTTER COMPANY 粗粒/ 幼粒花生醬 $58/樽、爽花蕾液體型芳香液 350毫升 $60/4件！

>>百佳網店傳送門<<

日期：只限2025/10/08

地點：百佳網店

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

