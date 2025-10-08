衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
【百佳】網店至抵星期三 泰國無添加激素雞翼槌/去皮雞胸/雞上脾扒/雞柳 $110/2包（只限08/10）
百佳網店推出星期三限時閃購優惠，SKY CHICKEN 泰國無添加激素雞翼槌/ 去皮雞胸/ 雞上脾扒/ 雞柳 1000克 $110/2包、KETTLE 薯片141克 $32/包、THE NUTTER COMPANY 粗粒/ 幼粒花生醬 $58/樽、爽花蕾液體型芳香液 350毫升 $60/4件！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/10/08
地點：百佳網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列日韓護理產品，精選日韓頭髮護理產品第2件半價、Round Lab 1025 獨島潔面乳150毫升$89/件、DERMAFIRM P4 四重胜太抗皺精華 30毫升$199/件、AESTURA 皮膚屏障修復保濕霜 80毫升$198/件、麗珠蘭 超水光深層保濕 再生修復面膜5片裝買1送1、AHC B5微導入玻尿酸精華套裝$139/件、全線ETTUSAIS產品2件7折、KATE怪獸級持色唇膏 EX9 / EX10 $89/件、CANMAKE多效亮研遮瑕膏買1送1！YAHOO著數 ・ 6 小時前
【KFC】抵Deal星期二 E肚仔餐($222)買一送一
KFC抵Deal星期二，「快脆送」 E肚仔餐($222)買一送一，「快脆送」E肚仔餐($222)有12件家鄉雞 / 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞 + 6客辣汁蘑菇香飯 (大) / 家鄉雞皇飯 (大) + 6客馬鈴薯蓉 / 粟米杯 / 巴辣香雞翼 / +6罐罐裝汽水，價錢仲要包埋運費，和親朋好友一齊分享！YAHOO著數 ・ 1 天前
湯水食譜｜秋日靚湯 瑤柱西施骨湯 止咳化痰 清熱潤肺 生津止渴
秋天開始乾燥，鼻敏感、喉嚨痕、易咳嗽，呢個時候最啱飲返啖清熱潤肺、化痰止咳、甘香好味嘅家常靚湯 —— 菜乾瑤柱西施骨湯！呢個湯可以生津止渴、又唔燥熱，一家大細都啱飲！ 菜乾：潤肺止咳、化痰去濕、健脾消滯、解毒散熱 乾瑤柱：補腎滋陰、健脾和胃、潤肺止咳 紅蘿蔔：潤肺化痰、健脾開胃、補肝明目、滋陰潤肺 粟米：健脾利尿、降壓、潤腸通便 眉豆：補中益氣、健脾止瀉、補充能量、改善腸胃蠕動，補血、保持骨骼健康 南北杏：南杏潤肺止咳、北杏化痰平喘 無花果：潤肺健脾、潤腸通便 陳皮：化痰理氣、健脾開胃Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（08/10-12/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Namyang法式特級即溶咖啡20P $25.8/件、Golden Lion泰國金牌米粉/金獅牌粿條$21.9/2件、Sajo 名品石首魚韓式關東煮魚肉 $28.9/2件、PONTO 冷凍香酥/小麥抓餅 $35/2件！YAHOO著數 ・ 8 小時前
【美心西餅】筲箕灣港鐵站開幕優惠 全場8折（即日起至13/10）
為慶祝美心西餅筲箕灣港鐵站分店重新開幕，分店特別推出全場8折優惠，優惠就由即日起至10月13日，記得快啲去睇下有咩啱！YAHOO著數 ・ 1 天前
影／看影片學的！她徒手抓蟒蛇救貓
[NOWnews今日新聞]泰國一名女子凌晨被自家貓咪的叫聲驚醒，睜開眼發現貓咪盯著窗邊某處不停叫，她心想可能又是常來家裡睡覺的流浪小貓在玩鬧。走近一看，原本放在門邊的洗衣籃掉到地上，那個位置平常確實是...今日新聞 ・ 6 小時前
【一田】精選食品均一價低至 $20/件（即日起至22/10）
一田今期均一價有泰國大雞蛋、威露士洗衣機清潔除菌劑、高潔絲安心熟睡褲等人氣貨品，全部都只係均一價$20！仲有$30/3件專區，有齊宗家府煎炸/蒸煮豆腐、星巴克咖啡、SEALECT吞拿魚餐；仲有全新$100/3件專區有智利安弟斯高原豬、永樂粉麵廠蝦子麵、藍鑽石果仁，多款熱賣零食、食材、日用品任你揀！YAHOO著數 ・ 1 天前
Chiikawa上海旗艦店開幕！樓高兩層、設十大打卡位 必搶限定旗袍/大閘蟹/舞獅系列 即睇入場門票抽選方法
日本人氣角色Chiikawa熱潮持續，中國內地首間官方旗艦店正式於9月27日起落戶上海外灘中央廣場，樓高兩層，設十大主題打卡位，推出旗袍、大閘蟹、舞獅等極富本地色彩的限定周邊商品，現場更設貼紙相機以及夾公仔機，能全方位沉浸在吉伊卡哇的世界中，即睇店內詳情及預約入場方法！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限08/10）
萬寧帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 9 小時前
《許願吧，精靈》秀智的美貌震驚韓網！從60公斤到顏值巔峰，國民初戀的「1000大卡減肥菜單」與保養攻略
《許願吧，精靈》美貌暴擊，國民初戀的完美進化在奇幻新劇《許願吧，精靈》中，秀智飾演現代感十足但情感上有缺陷的女子。她不僅對人缺乏信任感，也不善於表達情緒。意外喚醒了伊布利斯，與他展開一場考驗願望與人生選擇的冒險，最後也成為了韓語神燈精靈。劇中，她以一頭浪...styletc ・ 3 小時前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）
A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 1 天前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
最後一樣最重口......日本人的納豆「創意」料理？
不少人都覺得納豆很臭，又像鼻涕黏稠的豆加上濃烈的味道，不要說是外國人，連有些日本人都接受不了啊！！Japhub日本集合 ・ 1 天前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
WHO警告：全球逾1500萬青少年使用電子菸
（法新社日內瓦6日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，電子菸正引發新一波「令人擔憂」的尼古丁成癮潮，全球至少有超過1500萬名青少年使用電子菸。世衛「健康決定因素、促進暨預防部門」主任克魯格（Etienne Krug）在聲明中表示：「電子菸正形成新一波尼古丁成癮潮流。」法新社 ・ 1 天前
陌生男列車上猥褻7歲女童 遭廣州鐵路警方刑拘
【on.cc東網專訊】廣州鐵路公安處微博周二（7日）發布警情通報，上周五（3日）在高鐵D1819次列車有男乘客猥褻一名不認識的7歲女童，被鐵路公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。on.cc 東網 ・ 7 小時前
月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動
中秋節，月餅象征團圓，可節後浪費真讓人可惜；原來香港去年就浪費了約320萬塊月餅，不僅浪費食材，生產和包裝還耗費好多資源，每年都要提醒大家：「咪做大嘥鬼」！幸運的是本地不少環保團體和有心品牌都會大推月餅轉贈、月餅盒回收等活動，既不浪費，又能幫到有需要的人，一起參與，一起過有意義的中秋吧！Yahoo Food ・ 11 小時前
Netflix《妳和其餘的一切》：女生總有一段又愛又恨的友誼｜影評
Netflix《妳和其餘的一切》以柳誾重 (金高銀 飾) 的視角展開，她是一名堅韌但內斂的編劇，卻意外勾起她與電影製片千商燕 (朴智賢 飾) 過往的故事。兩人相識於小學，住在地下室的柳誾重與住在擁有兩個浴室的公寓的千商燕，可說是「不打不相識」，曾經是無所不談的知心好友，亦曾失聯，最後卻在職場上重遇。然而，隨著千商燕逐漸展露野心，她的手段越來越不擇手段，甚至不惜踩著柳誾重攀向高位。Yahoo Movies HK ・ 1 小時前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 3 小時前