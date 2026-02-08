【百佳】急凍北極海參 $88/2包、龍華酒店鹽香雞/醬油雞 $50（即日起至12/02）

【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得3連勝，對中堅哈利麥佳亞而言，在其教練團內工作的兩位前後衛伊雲斯和活基治，也應記一功。哈利麥佳亞接受球會的官方比賽日場刊訪問時，先提到活基治（Jonathan Woodgate）：「他曾經也是球員，還是一名中堅，所以給了我很多建議，而且肯花很多時間指導隊內的年輕中堅，好像約賀、希芬和費特歷臣等，都在他身上受益不少。」「當然，即使像我和Licha（利辛度馬天尼斯）這樣的老隊員，也能向他學習。」麥佳亞續謂：「他在訓練課中帶來新的活力，一些好的主意，並投入極大熱情，使我印象非常深刻。」然後，麥佳亞就說起上季還是眾人隊友身份的伊雲斯（Jonny Evans）：「他在球員時期展現出的為人處事方式和責任感，同樣也適用於執教。例如前幾天，我結束訓練後走回場內時，看到他正在給約賀和希芬加操......這些有天賦的年輕中堅，現在有伊雲斯和活基治這些專人指導下，對他們來說實在太棒。」英超 曼聯VS熱刺Now TV 621台 07/02 20:30直播Now TV 611台 4K直播

now.com 體育 ・ 23 小時前