【百佳】買2套DOVE沐浴露套裝送$76禮品、買護膚/潤膚產品滿$89送潔手乳（即日起至26/02）
百佳今期購物贈品好豐富，有維他冷泡無糖飲品、唯潔雅面紙、佳能食物保鮮袋等，仲有奈頭髮護理產品買2送1同精選ARENCIA產品買2件75折優惠！
由即日起至2月12日，買2套DOVE沐浴露套裝，或者1套DOVE浴露套裝 + 4包DOVE沐浴露補充裝580克，送：
維他冷泡無糖飲品250毫升6包裝
唯潔雅珍寶系列三層盒裝面紙5盒
倩絲親膚4層Q版紙手巾18包裝
由即日起至2月26日，買DOVE/ CLEAR/ TRESEMME頭髮護理產品滿$89，送超力銀絲米粉金牌原味
由即日起至2月26日，奈 頭髮護理產品買2送1，再送佳能食物保鮮袋 100個 (大袋)
由即日起至2月26日，買2件精選ARENCIA產品即享低至75折；買護膚 /潤膚產品滿$89，送屈臣氏潔手乳500毫升
日期：即日起至2026/02/26
地點：百佳分店及網店
其他人也在看
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
【惠康】堅係正優惠 買任何產品加$29換2件廚紙（即日起至12/02）
惠康今期有多款超值產品，買任何產品加$29換購2件維達萬用廚紙 (4卷裝)（總值$50）；買任何維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿 $88，送維他冷泡無糖茶6包裝1排、壽桃幼/寬蝦子麵454克1包及李錦記鮑魚180克1罐（總值$64）；知育菓子系列產品買2送1，平均$26.6/件；19 Crimes 躍升紅酒/莎當妮白酒 750毫升，優惠價$100/2支，平均$50/支，快啲嚟惠康掃貨啦！
卡域克領紅魔出「鎚」爭升第3
【Now Sports】曼聯上輪英格蘭超級聯賽擊退熱刺，在聯賽榜穩守第4位，紅魔鬼周中出戰韋斯咸，若然卡域克領軍5連勝，球隊便升上第3位。卡域克（Michael Carrick）帶曼聯豪取英超4連勝，周中快車期周二作客近況不俗的護級分子韋斯咸，只要再全取3分，便可升上第3位最少24小時，因為坐在這個位置的阿士東維拉，周三才會進行迎戰白禮頓聯賽。卡域克賽前被問到會否想到在紅魔鬼的任期有多長久，他指出一切言之尚早。44歲的卡域克說：「現在不是時候評價球隊有多好及成功，因為沒有任何事情發生，我們希望今後做得更多，到季尾才看看有甚麼事發生。」至於卡域克亦盛讚隊長般奴費蘭迪斯是一位具智慧球員，對球會的事樣樣關心，是值得尊重及可合作愉快的隊員。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
中國豪奪全球70%成熟製程晶片訂單 美禁令成最強助攻
隨著全球半導體產業鏈的結構性調整，日本共同社報導稱，數據顯示，截至 2025 年底至 2026 年初，全球高達 70% 的成熟製程晶片訂單已高度集中流向中國工廠。
大圍名城女子收衫疑失足高處墮下 昏迷送院
【Now新聞台】一名女子懷疑在大圍住所露台收衫時，失足墮樓昏迷送院。 現場是大圍美田路1號名城五座一個單位，早上八時許，一名57歲女子在客廳露台收晾衣物，並踏上露台的花盆位置，懷疑失去平衡，半身跌出露台，女兒發現後趕緊上前，未能及時將母親拉回屋內，她隨即從單位墮下。警方及救護員接報到場，將傷者送往威爾斯親王醫院搶救，案件列作有人從高處墮下處理。#要聞
「我佛慈機」吊飾網上爆紅！本地品牌設計，超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器
「我佛慈機」吊飾，近期在網上爆紅！超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器，由本地品牌 Lonely Kidney 出品，曲目有「四字五音」、「南無觀世音菩薩」，一眾想要普渡眾生氛圍、淨化身心靈的朋友，也許可以考慮入手。
張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論
近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。
特朗普稱將阻止美加新建大橋啟用 稱要擁有該橋半數權益
美國總統特朗普在社交媒體上貼文要脅，將阻止連接美國底特律與加拿大安大略省溫莎市的新建46億美元大橋啟用。
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
麥當勞大富翁｜香港50週年版登場！巨無霸/薯條做棋子 換購價＋開賣日期 App$30歎雙層芝士孖堡餐
為了慶祝香港麥當勞 50 週年，官方宣布首度推出「Monopoly大富翁香港麥當勞50週年版」！這套限量版桌上遊戲不單以經典角色如滑嘟嘟、漢堡神偷為主角，棋子更化身成金屬巨無霸及薯條，極具收藏價值！同場加映麥當勞App最新一週美食優惠，低至$30就歎到雙層芝士孖堡餐。 即睇內文鎖定開賣時間及換購方法！