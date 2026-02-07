Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【百佳】車厘子 $19.2/磅、尊遜牌香腸 $88/2包

易賞錢會員今日（2月7日）只要於百佳買滿$168即享88折，上PNS網購買滿 $800，輸入優惠碼「CNYBUY92」即享92折、買滿 $1,200，輸入優惠碼「CNYBUY88」即享88折！今期超抵優惠有車厘子折實價 $19.2/磅、尊遜牌香腸折實價 $88/2包、益力多LT活性乳酸菌飲品低糖高纖5支裝折實價 $26.4/2排，折實平均$13.2/排！

>>百佳網店傳送門<<

日期：只限2026/02/07

地點：百佳分店及網店

