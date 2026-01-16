Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

1月16至18日期間，會員以易賞錢App銀包內的電子優惠券，於百佳及旗下超市消費滿$168即享全單88折，今期超抵優惠有藍莓125克折後價 $25.52/3盒、ZESPRI 珍寶意大利金奇異果折後價 $62.48/8個、尊遜牌香腸折後價$95.04/2包！

PNS網購同時都有88折，1月16至17日期間，易賞錢會員買滿$800輸入優惠碼「GIFT92」即享92折；買滿$1,200，輸入優惠碼「GIFT88」即享88折！

>>百佳網店傳送門<<

【百佳】藍莓折後$25.52/3盒、公仔點心折後$52.8/5包（即日起至18/01）

日期：即日起至2026/01/18

地點：百佳分店及網店

