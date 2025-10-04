從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身
【百佳】買6支指定舒適達牙膏送$300.7贈品（即日起至09/10）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 100克單支裝牙膏，送價值$300.7贈品，包括：
Tempo三層印花衛生紙10卷裝x3條
洗衣珠20粒
出前一丁即食麵5包
可口可樂330毫升x4罐
亮麗專業抗菌超濃縮洗潔精1公升
詩樂氏消毒洗手液350毫升
心相印Sanrio系列軟抽面紙8包
同時，買5支高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏95-115克單支裝，送價值$295.8贈品，包括：
唯潔雅原箱極致綿柔四層衛生紙27卷x2箱
唯潔雅極致棉柔抽取式面紙5包裝x2件
金鳳牌泰國頂級香米1公斤
維他錫蘭檸檬茶250毫升 x 6包
洗衣珠20粒
滴潔洗潔精800毫升
買多3支，再送水晶不黏系列煎炒鍋24厘米（價值$599）
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日至2025/10/09
地點：百佳分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
CETTIRE網購教學必讀！2025年10月最新名牌手袋、潮流波鞋/免費退貨/香港免運費攻略
想在2025年以最划算價格入手精品手袋、設計師服裝以及潮牌波鞋嗎？來自澳洲的精品電商CETTIRE絕對是值得一逛的寶藏平台。Yahoo購物專員將詳細介紹CETTIRE的購物特點、退貨詳情、免運費條件、推薦入手的品牌，以及一步步教大家如何在CETTIRE買到心儀商品，並享受香港免運費優惠，即看以下網購教學！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至09/10）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有神戶物產讚岐烏冬/烏冬細切1000克，以及李錦記沙爹火鍋湯醬包256克/秘製麻辣雞煲醬都是平均$25/包、屈臣氏蘇打水平均$9.95/排！YAHOO著數 ・ 5 小時前
陳茂波：黃金周首四日87.7萬人次內地客訪港 零售業逐步穩定
一連八日的國慶十一黃金周已度過一半，財政司長陳茂波今日(5日)在網誌表示，黃金周首四天，這陣子市面上的假日氣氛特別濃厚，內地訪港旅客達87萬7千人次，較去年上升超過7%；海外旅客亦有約12萬6千人，按年升超過30%；無論是市民或訪港旅客在計劃假日行程的時候，都有興趣探索一些有特色、有故事的景點，以更深入認識這城市、它的am730 ・ 3 小時前
自助餐買一送一優惠｜嘉里酒店米芝蓮韓籍主廚主理自助餐 人均$269起歎燉人參雞湯、烤韓牛、蟹膏蟹肉壽司
香港嘉里酒店特邀米芝蓮指南推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」創辦人暨韓籍主廚Una Yoo親臨掌舵，於大灣咖啡廳開展一場「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，帶來超過25款地道韓式經典，新鮮自製韓式泡菜、燉人參雞湯、烤韓牛等。10月3日中午十二點在KKday更推出超值優惠，買一送一後人均僅需$269起，性價比超高！Yahoo Food ・ 12 小時前
AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額
AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
勇湖戰一觸即發 金州3長老有限度落場
【Now Sports】NBA季前賽開鑼，勇士首仗將迎戰湖人。教練卡爾周五透露，史提芬居里等主力將有限度地出戰，占美畢拿更在練習時受傷。這場季前大戰將於美國時間周日上演，休季期簽入不少新兵的勇士，陣中加入了賀福特、美奧頓、彼頓二世、史提芬居里（Stephen Curry）弟弟錫夫居里等富經驗戰將，而季前賽意義旨在讓球隊新陣容磨合適應，對於「咖喱」居里、占美畢拿及德雷蒙格連3位年過35歲的老將來說，季前賽不會打足40分鐘。對於首場季前賽的出場陣容，教練卡爾表示，他期望3位主力將上陣約15分鐘，視乎他們的狀態及感覺。由於畢拿在周四訓練時意外扭傷足踝，但據報情況樂觀，預計將不影響上陣，目前被列入每日觀察名單。now.com 體育 ・ 1 天前
印尼運營許可被暫停 TikTok:正與當局溝通解決問題
外電報道,印尼通訊部周五宣布暫停 TikTok 在當地的運營許可,因其反作為私營電子系統運營商的義務。TikTok 表示,正在與印尼當局合作解決導致其在當地運營許可被暫停的糾紛。infocast ・ 21 小時前
2025世界50最佳酒吧頒獎禮首度落戶香港！本地酒吧Bar Leone上年奪全球第2名
作為酒吧界的頂級指標，每年「世界50最佳酒吧」（The World’s 50 Best Bars ）名單可說是一眾愛酒飲的必收藏之選，榜單由國際飲品與餐飲行業專家評選出，旨在表彰全球最頂尖的酒吧。每年一度的頒獎典禮更是行業盛事，匯聚頂尖調酒師、媒體和美食家，而今年頒獎禮首度首度落戶香港，並於10月選址啟德郵輪碼頭舉行！作為好酒之人，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 1 天前
【百佳】每口佳團圓 安記鮑魚福袋$421/2袋（即日起至09/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有台灣復刻出貨箱文旦2粒裝禮盒每盒$60、安記鮑魚福袋$421/2袋、Baker Choice迷你流心奶黃月餅4個裝易賞價每盒$128，全線Baker Choice月餅買滿$188再送百便佳蛋燈籠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
DesignerCo香港站亞博館開鑼 匯聚逾百人氣IP 「香港館」展示香港玩具史
被譽為藝術設計界年度聖事的DesignerCon正式宣布強勢進軍亞洲，並選定香港作為其亞洲總部及首航據點。而由Supercon Hong Kong主辦、香港設計中心協辦，首屆「2025 DesignerCon Asia Artist World Expo——Hong Kong Station（DCon HK 2025）am730 ・ 2 小時前
【萬寧】今日出位價（只限05/10）
萬寧今日出位價髮再生控油止癢液及髮再生防脫、育髮液低至$299/件；髮再生防脫育髮液疏通血液循環，補充毛髮成長所需的精、氣和血；促進毛囊ATP分泌，刺激毛囊母細胞分裂與生長，提供成長所需的多醣素，育髮黑髮。YAHOO著數 ・ 8 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
M4 iPad Pro 歷史低價，低至 HK$6,990 生產力工具換新｜Amazon Prime Day優惠2025
需要一款新的平板來加強生產力？。目前 M4 iPad Pro 正在 Amazon 上以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
【屈臣氏】網店無門檻即享9折（只限04/10）
屈臣氏今日（10月4日）推出網店限時驚喜，上網店選購精選產品後，結賬時輸入優惠碼「HH10OFF」，即享全單額外9折！YAHOO著數 ・ 1 天前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 8 小時前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
中國據報以1萬億美元投資 促特朗普撤中資在美交易國安限制
《彭博》引述消息指,中國正在推動美國總統特朗普政府放寬對中國在美交易的國家安全限制,並提出一項在美國巨額投資的計劃,目前討論中的投資規模尚不明確.但早前曾提及的金額高達1萬億美元。infocast ・ 1 天前
工商鋪點評｜從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身｜江靜明
位於金鐘統一中心的名都酒樓在九月底光榮結業，結束了三十五年營運。這個超過三萬平方呎的舖位，見證了香港飲食文化的變遷，如今將迎來全新的使命——香港科技大學以以3.544億元購入該物業，未來將用作教學相關用途。這項交易不僅是物業的轉手，更象徵著城市空間功能的轉型。BossMind ・ 1 天前