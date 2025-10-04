Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】買6支指定舒適達牙膏送$300.7贈品（即日起至09/10）

百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 100克單支裝牙膏，送價值$300.7贈品，包括：

Tempo三層印花衛生紙10卷裝x3條

洗衣珠20粒

出前一丁即食麵5包

可口可樂330毫升x4罐

亮麗專業抗菌超濃縮洗潔精1公升

詩樂氏消毒洗手液350毫升

心相印Sanrio系列軟抽面紙8包

>>按此購買舒適達指定牙膏<<

同時，買5支高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏95-115克單支裝，送價值$295.8贈品，包括：

唯潔雅原箱極致綿柔四層衛生紙27卷x2箱

唯潔雅極致棉柔抽取式面紙5包裝x2件

金鳳牌泰國頂級香米1公斤

維他錫蘭檸檬茶250毫升 x 6包

洗衣珠20粒

滴潔洗潔精800毫升

買多3支，再送水晶不黏系列煎炒鍋24厘米（價值$599）

>>按此購買高露潔指定牙膏<<

—

日期：即日至2025/10/09

地點：百佳分店及網店

