【百佳】累積最高消費積分 贏電動車/$4萬旅遊禮券/iPhone 17 Pro Max（09/01-26/02）

踏入2026年，百佳超級市場獻上一連7星期的「馬上贏佳賞!」活動，帶來總值過 $180萬豐富獎品，只要累積最高消費積分，即可贏走電動車、$4萬旅遊禮券或iPhone 17 Pro Max，仲有即抽必中獎機會，隨時贏走品牌優惠券！

>>百佳網店傳送門<<

累積最高消費積分贏佳賞

於1月9日至2月26日期間，首30位累積最高消費積分的易賞錢App會員可贏走新春巨獎，包括大獎OMODA|JAECOO JAECOO 6 電動車、二獎Hutchgo 旅遊禮券、三獎iPhone 17 Pro Max 512GB宇宙橙色等！

於全線百佳及旗下門市或PNS網購單一消費滿$50，並於3月5日前登入至promotion.pns.hk 登記，以$1換取1消費積分，獎品詳情如下：

凡購買每週指定品牌產品，每次登記更可額外獲100消費積分，讓贏獎機會大增。每週指定品牌產品將於promotion.pns.hk 或百佳社交媒體公布。

第一週 (2026年1月9日至15日) 指定品牌

登記可獲即抽必中獎機會

除了登記累積最高消費積分贏巨獎外，每次登記更可獲即抽必中獎機會，隨機送出的指定品牌優惠券折扣高達9折！

人人有獎指定品牌優惠券：

買任何獅球嘜產品滿$100即減$8

買任何嘉頓產品滿$50即減$5

買任何太古可口可樂產品滿$80即減$6

買任何維達產品滿$80即減$6

買任何灣仔碼頭產品滿$60即減$6

買任何健達產品滿$50即減$5

—

日期：2026/01/09 - 2026/02/26

地點：百佳分店及網店

