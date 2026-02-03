【百佳】新春會員日全單88折 即睇日期同優惠碼👉🏻

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

百佳再度加推88折優惠，於2月7日帶來新春會員日，送上限定一天的驚喜優惠！易賞錢會員於百佳及旗下超市買滿 $168，即可享全單88折，折扣無上限！

pns網購亦會於當日同步推出折扣，凡於pns網購買滿 $800並輸入優惠碼「cnybuy92」，全單即可享92折優惠；買滿 $1200並輸入優惠碼「cnybuy88」，更可享全單88折！

同場加映！佳蛋仔＆百便星快閃見面會

佳蛋仔與百便星將於2月7日連走兩場，快閃到屯門市廣場TASTE X FRESH及天水圍+WOO百佳舉行粉絲見面會。顧客只要即場讚好或追蹤百佳的官方社交平台，更可獲得免費的開運御守貼紙1張！

日期：2月7日 (星期六)

時間：下午1時至下午3時、下午5時至晚上7時

指定分店：屯門市廣場TASTE X FRESH、天水圍+WOO百佳超級市場

同時，屯門市廣場TASTE X FRESH門市更特別於2月7日快閃發售「全天侯行佳佳蛋公仔(11cm)」(零售價 $78) ，當日更可把握88折優惠將佳蛋仔帶回家！

日期：2026/02/07

地點：百佳分店及網店

