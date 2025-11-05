Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】網店至抵星期三 CP原味/黑椒雞胸扒 $80/包（只限05/11）

百佳網店推出星期三限時閃購優惠，Honey B 有汽蜜糖/有汽蜜糖茶飲品 250毫升6罐裝 $65/排、大囍慶 特級蝦子麵/ 全蛋麵 $29.9/包、DALLA COSTA 迪士尼公主/ 反斗車王有機意粉 $29/包、KETTLE 薯片 141-142克 $29.9/包、雅濃有機 護髮露/ 洗髮露 325毫升 $58/支！

>>百佳網店傳送門<<

【百佳】網店至抵星期三 CP原味/黑椒雞胸扒 $80/包（只限05/11）

SHOP NOW

【百佳】網店至抵星期三 CP原味/黑椒雞胸扒 $80/包（只限05/11）

SHOP NOW

廣告 廣告

【百佳】網店至抵星期三 CP原味/黑椒雞胸扒 $80/包（只限05/11）

SHOP NOW

【百佳】網店至抵星期三 CP原味/黑椒雞胸扒 $80/包（只限05/11）

SHOP NOW

【百佳】網店至抵星期三 CP原味/黑椒雞胸扒 $80/包（只限05/11）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/11/05

地點：百佳網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit