Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

百佳網店原箱多買多賞，買原箱飲品、紙巾都有優惠，買滿指定金額又抵又多贈品送，即刻買啦！雀巢咖啡原箱香濃/香滑咖啡飲料250毫升6罐裝4排，$133/箱，平均$5.6/罐，買滿$699，再送：可口可樂20吋行李箱、3支雀巢咖啡CAFE系列特濃奶啡/美式咖啡270毫升、玉泉迷你罐蘇打水/湯力水200毫升6罐！維他奶原箱維他奶/麥精維他奶(原味/低糖)250毫升6包裝4排，$73/箱，平均$3.1/包，再送桂格燕麥片800克裝！史雲生原箱清雞湯（澳洲版）1公升裝12盒，$119/箱，平均$10/盒，再送：維他檸檬茶500毫升、壽桃牌上海/奶油麵 340克、梅林小午餐肉 198克！倩絲4層壓花卷紙單卷裝原箱27卷(原味/白茶清香/蘋果白蘭花/小蒼蘭香梨)，$68/箱，平均$2.6/卷，買滿$399，再送：唯潔雅零碳紙三層盒裝面紙、唯潔雅極致綿柔四層衛生紙10卷裝、2箱唯潔雅皇牌系列四層懸掛式面紙 或 粉紅四層系列卷紙！

>>百佳網店傳送門<<

【百佳】原箱優惠 維他奶原箱維他奶/麥精維他奶低至$3.1/盒（即日起至18/12）

日期：即日起至2025/12/18

地點：百佳網店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso