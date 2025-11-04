Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至06/11）

百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括雀巢原箱咖啡250毫升6罐裝4排 $126/箱（買2箱送2支雪碧/ 芬達汽水500毫升、買滿$299即享89折、買滿$499再送$100網購電子優惠券）、伊美原箱瑞士特級純牛奶原箱1公升12盒裝 $268/箱、佳之選原箱純淨水 6公升4支 $78/箱、維達原箱金鑽系列4層衛生紙 27卷 $49.5/箱、倩絲原箱四層壓花卷紙 27卷 $73/箱（買滿$399送普樂氏多用途煮食鍋(配蒸籠)1.2公升、唯潔雅盒裝面紙、唯潔雅DELUXE ROYAL 高級三層衛生紙！

>>百佳網店傳送門<<

廣告 廣告

【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至06/11）

SHOP NOW

【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至06/11）

SHOP NOW

【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至06/11）

SHOP NOW

【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至06/11）

SHOP NOW

【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至06/11）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/11/06

地點：百佳網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit