Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】原箱優惠 可口可樂330毫升8罐裝3排 $80/箱（即日起至20/11）

百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括可口可樂/ 雪碧/ 芬達/ 玉泉 各款原箱汽水 330毫升8罐裝3排 $80/箱（送1排雀巢咖啡椰青美式咖啡3支裝、買滿$399再送可口可樂冰袋連多款汽水口味)、維他原箱冷泡無糖茶 500毫升24支裝 $129.6/箱、史雲生原箱清雞湯(澳洲版)1公升12盒裝 $119/箱、買2箱N1 NATUREL原箱天然玉米豆腐砂 17.5公升3袋裝即享88折（送N1 NATUREL珍珠豆腐混合砂3.0 6公斤、買滿$888再送禮品超過$1,200）、皇冠原箱純白潔淨/棉柔舒適3層衞生紙 27卷裝 $89/箱！

>>百佳網店傳送門<<

日期：即日起至2025/11/20

地點：百佳網店

