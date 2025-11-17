【百佳】原箱優惠 可口可樂330毫升8罐裝3排 $80/箱（即日起至20/11）

全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
—
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 網民感慨「方中Sir生前人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
海豹被殺人鯨追殺 驚險「登船」逃生 美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」 公審髮型師經手後變河童
每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。 有網民「相認」 街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個Xam730 ・ 1 天前
【新聞點評】AI加劇貧富懸殊 二次分配責任大
AI狂潮愈演愈烈，愈來愈多人開始關注這股風暴帶來的負面影響。例如DeepSeek資深研究員陳德里早前在一場論壇上警告，AI或將在20年內「終結就業市場」，並將衝擊社會核心，他呼籲科企扮演「吹哨者」角色，協助人類社會應付危機。另一邊廂，自ChatGPT發布以來，美股暴漲逾65%，但絕大部分好處由富人掌握，普羅大眾卻「未見其利，先受其害」。隨着AI加劇貧富懸殊，各地政府的「二次分配」政策須負起更大責任，今後不排除會頻頻「派錢」。信報財經新聞 ・ 9 小時前
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表
意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。Yahoo Food ・ 53 分鐘前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度
一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。am730 ・ 21 小時前
將軍澳男子家中暈倒 妻子揭發證當場氣絕
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒亡。今早(15日)9時24分，康城路1號私人屋苑一名女子報案，指其姓金(43歲)丈夫在單位內暈倒。救護員接報到場，經檢驗後證實事主已當場氣絕。案件列作「屍體發現」處理，事主死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強
《穿Prada的惡魔2》預告播出，電影會在2026年上映。這部相隔20年的電影，大家當然會留意戲中人物的變化：小安（Anne Hathaway）多了自信「大女主」魅力，至於「梅姨」Meryl Streep，即使是一頭白金髮，風采依然，跟20年前對比真的沒有特別的變，還是那位氣場很高的Diva Miranda！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
甄志強追思會「永懷心扉」 遺孀透露遺體已火化
前亞視小生甄志強早前離世，終年59歲，今日（16日）於世界殯儀館舉行追思會。靈堂布置以簡潔為主，上方橫匾寫上「永遠懷念」，靈堂中央則擺放了遺孀方心媛寫有「永懷心扉」的心形花牌，甄志強生前多位圈中好友包括陳展鵬夫婦、呂頌賢夫婦、蘇志威夫婦、姜皓文夫婦、陳榮竣夫婦、黎瑞恩、楊玉梅、江美儀、黃璦瑤、劉錫賢、伍衞國、吳浣儀、區永權、張文慈、麥翠嫻、鄧英敏、王俊棠、黃文標、苑瓊丹及尹揚明等均有致送花牌悼念，足見他人緣甚廣。甄志強遺孀方心媛感謝傳媒關心，坦言心情尚未平復，故婉拒受訪，但透露先夫遺體已火化，稍後會安放骨灰位。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
全運會預告｜單車李思穎挾兩金出擊爭全能賽金牌 何詩蓓連戰50米蛙、50米自兩項決賽
第15屆全運會步入尾聲，場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，兩金在手的李思穎將會出戰女子全能賽，期望再為香港代表團帶來佳績。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊
2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近日接受商業電台雷霆881《星光背後》訪問，與主持梁泰來自爆成長歷程Yahoo 娛樂圈 ・ 38 分鐘前
2026世盃已有32隊晉身決賽周
【Now Sports】經過周日比賽後，48支世界盃決賽周球隊中，已有32隊落實。3個東道主自動成為決賽周球隊，而南美洲的6個，以及非洲區的9個直接晉級席位亦全部落實，至於歐洲戰區陸續有球隊鎖定決賽周資格，最新兩隊脫穎而出的是葡萄牙及挪威。以下是已落實出戰決賽周的球隊：東道主加拿大、墨西哥、美國歐洲英格蘭、法國、克羅地亞、葡萄牙、挪威亞洲澳洲、伊朗、日本、約旦、卡塔爾、沙特阿拉伯、韓國、烏茲別克非洲阿爾及利亞、佛得角、埃及、加納、科特迪瓦、摩洛哥、塞內加爾、南非、突尼西亞南美洲阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拉圭、烏拉圭大洋洲新西蘭now.com 體育 ・ 4 小時前
柏洛治創愛爾蘭奇蹟 Szobo哭成淚人
【Now Sports】愛爾蘭周日在世界盃外圍賽F組的生死戰，作客以3:2絕殺匈牙利，「戴帽」英雄柏洛治賽後感覺自己就像童話故事的主角一樣；那邊廂，效力利物浦的蘇保斯拿爾，則因匈牙利無緣晉級決賽周哭成淚人。匈牙利本來在這一組以1分領先愛爾蘭排第2，而且在這場生死戰有主場之利，亦在比賽中兩度領先，但上仗梅開二度助愛爾蘭擊敗葡萄牙的前鋒柏洛治（Troy Parrott），再以一己之力摧毀敵軍，包括射入1球12碼下兩度替球隊扳平，更在補時6分鐘藉全軍壓上，在高空攻勢中成功搶到第2點，快腳篤球入網，大演帽子戲法助愛爾蘭搶走匈牙利的附加賽資格。這名現效力阿爾克馬爾的前熱刺青訓產品說：「現在真的非常激動，多麼美妙的夜晚呀！這也是我們熱愛足球的原因，因為奇蹟真的會發生，簡直就像童話故事一樣，你做夢都想不到會發生這樣的事。」連同對葡萄牙，柏洛治兩仗入5球，其名字現於愛爾蘭國內以至世界球壇，無人不曉：「對葡萄牙賽後，我已說過會夢想成真，但我想今晚......我這輩子都不會再有比這更美好的夜晚了。」同一時間，匈牙利則因在此組跌落第3，加上在歐國聯也無法取得踢附加賽的資格，已經緣盡明年的世盃決賽周，蘇保斯拿now.com 體育 ・ 9 小時前
何文田邨九旬婦拒住老人院 情緒激動疑窗邊尋短
【on.cc東網專訊】今晨(16日)10時51分，何文田邨采文樓一名姓黃(94歲)婦人情緒激動，有意尋短，曾揚言在窗邊吊頸，其後稱跳樓，姓劉(60歲)女兒聞訊大驚，立即報案求助。救援人員趕至現場勸喻，事主回復平靜，為安全起見，由救護車送院檢查。on.cc 東網 ・ 1 天前