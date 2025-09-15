Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】原箱優惠 津路原箱烏龍茶平均$6.7/支（即日起至18/09）

百佳網店精選原箱優惠，今日（9月15日）全網買滿$800憑優惠碼「MB15」更可即享92折！精選產品包括雀巢原箱香滑咖啡 250毫升6罐裝4排 $133/箱（買2箱再送15支雀巢咖啡椰青美式咖啡 /絲滑椰奶咖啡飲料）、可口可樂/ 雪碧/ 芬達/ 玉泉原箱汽水 330毫升8罐裝3排 $80/箱、津路原箱烏龍茶 500毫升24支 $160/箱、TEMPO 原箱三層印花衛生紙27卷裝 $89/箱（買滿$258送Miffy限定版摺叠行李袋1個、滿$408再送Miffy限定版縮骨遮！

日期：即日起至2025/09/18

地點：百佳網店

