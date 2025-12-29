【百佳】原箱優惠 TEMPO三層印花衛生紙平均$3.2/卷（即日起至01/01）

資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。

Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前