香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
【百佳】原箱優惠 官燕棧精選湯包 $75/2包（只限03/12）
百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括DASH 各款零卡有氣泉水 330毫升 $60/4罐、CJ白雪 低筋/中筋/高筋一等麵粉 1公斤 $19.9/包、官燕棧精選湯包 $75/2包、醫食同源 ISDG棉柔巾 $100/4包！
—
日期：只限2025/12/03
地點：百佳網店
＝＝＝＝＝＝＝
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 1 天前
半島酒店Felix餐廳海鮮套餐9折優惠！人均$707食法國大衛赫維生蠔/雙層海鮮塔/澳洲牛柳/香煎本地優質紅魚
香港半島酒店28樓的Felix餐廳，在享用美食的時候更可欣賞維港的絕美，最近Klook推出冰鎮海鮮套餐的9折優惠，折後人均$707起，讓大家品味新鮮海產與升級限定菜式，完美適合浪漫約會或家庭聚餐，套餐從法國大衛赫維生蠔、雙層海鮮塔開場，到自選主菜與甜點，帶來層次豐富的味覺享受！Yahoo Food ・ 51 分鐘前
Lane Crawford Seasonal Sale精選｜打造你的冬季品味．BAZ & FRIENDS Pop-up同步登場
年末向來是整理生活的好時機，像是挑選一件陪伴自己迎接新一年的好物、重新佈置家居角落，甚至是在節日氛圍中重整生活步調。在這個冬日季節走進Lane Crawford（連卡佛），會發現世界各地的好設計，都化作生活中的精緻細節。尤其是今年的秋冬Seasonal Sale，為大家精心挑選多款時尚與生活設計，讓你更隨心所欲打造屬於自己的冬季品味，也讓生活多一份期待與儀式感。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】快閃星期三 $16換購Dodoni希臘脫脂乳酪
百佳快閃星期三優惠，在百佳Facebook留言，即拎$16換購一杯Dodoni希臘脫脂乳酪/希臘10%乳酪150克 (原價$25/杯)優惠券，限量5,000杯！優惠券買任何產品即可以使用，優惠期至2025年12月9日，優惠券派發以主辦單位電腦紀錄時間為準，經Facebook messenger發送優惠券，數量有限，送完即止。YAHOO著數 ・ 40 分鐘前
【屈臣氏】買屈臣氏品牌產品滿$60送$20優惠券 指定產品再享5倍積分（即日起至08/12）
由即日起至12月8日，易賞錢會員買屈臣氏品牌產品 (電話卡/儲值卡除外)滿$60送您$20屈臣氏優惠券，指定產品再享5倍積分！YAHOO著數 ・ 1 小時前
黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸
黃曉明於2024年9月於社交平台高調發文：「大家別猜了，我們在一起了」，公開與內地網紅葉珂戀情，葉珂亦因而成為焦點人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
油麻地新開迴轉火鍋放題「開心轉轉火鍋」 $98起一人一鍋 90分鐘任食逾百款配料
火鍋都有得迴轉？油麻地新開火鍋餐廳「開心轉轉火鍋」以平民價錢配搭迴轉食材自取為綽頭，成功引起網民熱議。一人一鍋放題低至$98起，供應超過100款配料任食，包括肥牛、豬肉、雞肉、各式丸類、魚皮餃、蔬菜、菇菌等，每人更送海鮮拼盤一份，絕對是糧尾救星。Yahoo Food ・ 4 小時前
蘇丹紅化妝品｜逾百款台韓美妝隨時含致癌風險？同時含有此3款成分的妝品要小心
台灣近日爆出美妝產品加入「蘇丹紅」禁用原料事件，確認 12 個品牌共 18 項產品中驗出「食品級禁用色素」，所以產品勒令下架並回收。台灣食藥署追查源頭，發現問題原料來自台灣原料進口商「亦鴻企業」，由新加坡供應商「Campo Research」輸入植物性萃取原料，多個批次檢出高濃度「蘇丹紅」，由於濃度非常高，因而被研判為「蓄意添加」。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
$1XX起入手！8大平價羽絨外套推薦2025 Uniqlo/adidas/lululemon限時35折起！附韓星同款搶購連結
香港的天氣變幻莫測，冬天總是來得猝不及防，明明前一天還在穿短袖，隔天早晨的冷空氣卻冷得讓人失去出門動力。這時候，你需要的是一件保暖又好看的羽絨外套，然而市面上的選擇琳瑯滿目，價格從數百元到上萬元不等，究竟該如何挑選呢？其實，平價品牌一樣能提供頂級的禦寒效果，以下為大家整理出真正高CP值的羽絨外套，即便只有極低預算也能溫暖地過冬。Yahoo Style HK ・ 1 天前
回鄉證預約｜回鄉證過期續期懶人包！網上預約流程、所需文件及費用、預約日期
北上消費已成港人每個周末、假期的指定動作，或者聖誕節想到深圳、珠海、廣州，或飛到上海、重慶等地旅遊，出發前記得查看一下回鄉證到期日！如過期或即將過期的話，可以參考這篇回鄉證過期續期懶人包，包括網上預約流程、所需文件及費用、辦證地點等細節，務求大家盡快為回鄉證續期，趕得及於假期出發！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜頭七 九龍殯儀館開放公眾悼念 大批市民獻花摺祭品 聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」｜多圖
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，增至156死，仍有 30 人失聯。今（12月2日）是遇難者的「頭七」，九龍殯儀館今日開放禮堂，供市民悼念遇難者，設有法師主持佛教誦經及道教儀式。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
【龍豐】豐搶價 OLAY 胜肽專硏緊緻輕潤乳霜 $228/件（即日起至08/12）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Urban Decay 控油定妝噴霧 $46/件、Laneige補濕睡眠面膜EX $78/件、Cerave長期滋潤潤膚乳 $85/件、NIVEA 豐盈水潤顯色潤唇膏SPF20 $35/件、OLAY 胜肽專硏緊緻輕潤乳霜 $228/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$138隻/一鴨三食/片皮鴨放題
片皮鴨/北京填鴨邊間最好味最抵食？北京填鴨被譽為京菜代表且聞名中外，近年在香港備受歡迎，除了在一般的中菜食府吃得到外，更有不少主打北京填鴨/片皮鴨的專門店及京府菜做代表，選擇甚多。烤得香脆的外皮配以不同的特色佐料及薄餅皮即成人間美味，Yahoo Food特意精選城中20間最好味的片皮鴨/北京填鴨，馬上看看有哪些吧！Yahoo Food ・ 4 小時前
【Ocean Three】12月優惠 折扣低至81折 （即日起至31/12）
Ocean Three 12月冬至優惠，精選產品低至81折！Pure美國阿拉斯加野生鰈魚扒優惠價：$21/包 (原價:$26)，魚扒口感結實彈牙，鮮味突出，仲富含高蛋白同Omega-3！Pure馬來西亞原隻虎蝦(500g) 優惠價: $52/盒 (原價: $59)，虎蝦隻隻大隻飽滿，肉質爽口鮮甜，就算清蒸都無得輸！YAHOO著數 ・ 23 小時前
九龍城AEON｜AEON九龍城分店宣布暫停營業 街坊擔心會結業
AEON九龍城分店宣布暫停營業！近日有網民在Facebook群組上貼圖分享，指AEON九龍城分店貼出告示，於12月1日起暫停營業，有不少街坊都擔心分店會結業。Yahoo Food ・ 1 小時前
自助餐優惠｜香港必食自助餐排名TOP 10！聖誕自助餐買1送1／2大1小自助晚餐限時優惠（每月更新）
香港不少酒店都推出自助餐buffet，不知道哪間最值得去食？就等Yahoo購物為大家整合Klook十間最受歡迎的人氣酒店自助餐排行榜，截至2025年12月2日，第一名酒店依然不變，連續39個月成為Klook人氣酒店自助餐！Klook有不少自助餐優惠，這間酒店自助餐買一送一，還有聖誕限定主題自助餐，可以任食火雞、聖誕甜品等，事不宜遲即睇完整自助餐排行榜和優惠！Yahoo Food ・ 3 小時前