【百佳】原箱優惠 官燕棧精選湯包 $75/2包（只限03/12）

香港的天氣變幻莫測，冬天總是來得猝不及防，明明前一天還在穿短袖，隔天早晨的冷空氣卻冷得讓人失去出門動力。這時候，你需要的是一件保暖又好看的羽絨外套，然而市面上的選擇琳瑯滿目，價格從數百元到上萬元不等，究竟該如何挑選呢？其實，平價品牌一樣能提供頂級的禦寒效果，以下為大家整理出真正高CP值的羽絨外套，即便只有極低預算也能溫暖地過冬。

Yahoo Style HK ・ 1 天前