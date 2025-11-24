Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【百佳】原箱優惠 出前一丁原箱即食麵平均$3.2/包（即日起至27/11）

百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括出前一丁原箱即食麵(各款)30包裝 $95/箱（送長城牌火腿豬肉198克、淘大蒜蓉220克、日清咚兵衛日式腐皮手打風碗烏冬）、維他奶原箱原味豆奶/低糖麥精250毫升6包裝4排 $73/箱（買滿$90送維他奶造型毛毯一條）、道地原箱極品纖解茶/ 蜂蜜綠茶500毫升升24支 $159/箱（即送道地生豆乳250毫升6包裝 + 1支道地鴨屎香蜜桃茶或北川半兵衛商店伝說芒果烏龍茶）、維達原箱4D立體壓花卷紙 27卷 $72/箱（買滿$299，即送維達原箱金鑽系列4層衛生紙27卷 + Puffy玻璃食物盒）！

日期：即日起至2025/11/27

地點：百佳網店

