【百佳】原箱優惠 可口可樂平均$3.4/罐（即日起至16/10）

百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括可口可樂/ 雪碧/ 芬達/ 玉泉各款原箱汽水 330毫升8罐裝3排 $80/箱（買2箱送2支水動樂電解質補充飲品500毫升）、維他奶鈣思寶原箱高鈣原味/無糖/燕麥大豆豆奶 250毫升6包裝4包 $88/箱、唯潔雅原箱4層懸掛式面紙(連掛鉤) 6袋 $53/箱（送唯潔雅極致綿柔淨肌潔面巾(輕便裝) 10片裝）、潔柔王牌抽取式3層面紙細碼/中碼20包 $56/箱！

>>百佳網店傳送門<<

日期：即日起至2025/10/16

地點：百佳網店

