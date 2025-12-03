宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【百佳】快閃星期三 $16換購Dodoni希臘脫脂乳酪
百佳快閃星期三優惠，在百佳Facebook留言，即拎$16換購一杯Dodoni希臘脫脂乳酪/希臘10%乳酪150克 (原價$25/杯)優惠券，限量5,000杯！買任何產品即可以使用優惠券，優惠期至2025年12月9日，優惠券派發以主辦單位電腦紀錄時間為準，經Facebook messenger發送優惠券，數量有限，送完即止。
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/12/03
地點：百佳Facebook
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 4 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 49 分鐘前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 9 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 21 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 1 天前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【萬寧】今日出位價（只限03/12）
萬寧今日出位價50惠天然海藻染髮護髮膏低至$119.9/件，含5種天然海藻精華，配合4重滋養成分，染髮同時養潤髮絲，達至焗油效果，染後髮絲不乾旱，更柔順有光澤。YAHOO著數 ・ 2 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限03/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有灣仔碼頭湯圓(黑芝麻/花生) $15/2件、去骨鯖魚 $18/2包、雀巢Mega 榛子朱古力雪條 (多件裝) $20、智利車厘子(約250g) $32.5！YAHOO著數 ・ 2 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 1 天前
蘇丹紅化妝品｜逾百款台韓美妝隨時含致癌風險？同時含有此3款成分的妝品要小心
台灣近日爆出美妝產品加入「蘇丹紅」禁用原料事件，確認 12 個品牌共 18 項產品中驗出「食品級禁用色素」，所以產品勒令下架並回收。台灣食藥署追查源頭，發現問題原料來自台灣原料進口商「亦鴻企業」，由新加坡供應商「Campo Research」輸入植物性萃取原料，多個批次檢出高濃度「蘇丹紅」，由於濃度非常高，因而被研判為「蓄意添加」。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
香港豪門鄭裕彤家族仍陷流動性危機 擬售159億港元瑰麗資產
香港瑰麗酒店這座在今年榮登「世界 50 最佳酒店」榜首的地標建築，可能成為香港四大富豪家族之一的鄭氏家族應對財務壓力的籌碼。鉅亨網 ・ 3 小時前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前